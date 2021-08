Новий сезон програми «Таємниці ДНК» починається з неймовірної історії. Та, хто все життя жила без батьків, може виявитися не сиротою? Команда проєкту візьметься за складне розслідування, щоб розставити всі крапки над «і». Не пропустіть 1 випуск 4 сезону проєкту «Таємниці ДНК» 29 серпня! Відтепер щонеділі о 22:10 на телеканалі СТБ!

Новий сезон унікальної програми почнеться з дивовижної історії. Героїня 1 випуску все життя вважала себе сиротою, росла без батьків. Тепер, коли жінка звиклася з думкою, що вона ніколи не дізнається більше про своє коріння, в студії проєкту «Таємниці ДНК» все може змінитися.

