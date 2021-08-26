Новий сезон програми «Таємниці ДНК» починається з неймовірної історії. Та, хто все життя жила без батьків, може виявитися не сиротою? Команда проєкту візьметься за складне розслідування, щоб розставити всі крапки над «і». Не пропустіть 1 випуск 4 сезону проєкту «Таємниці ДНК» 29 серпня! Відтепер щонеділі о 22:10 на телеканалі СТБ!

Новий сезон унікальної програми почнеться з дивовижної історії. Героїня 1 випуску все життя вважала себе сиротою, росла без батьків. Тепер, коли жінка звиклася з думкою, що вона ніколи не дізнається більше про своє коріння, в студії проєкту «Таємниці ДНК» все може змінитися.

Як героїня 1 випуску наважилася звернутися по допомогу в проєкт?

Невже імена її родичів уже фігурували в минулих сезонах?

Скільки часу зайняло розслідування команди проєкту «Таємниці ДНК» і пошуки рідної душі жінки?

І невже в студію таки приїде її рідна мати?

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Не пропустіть прем’єру 4 сезону проєкту «Таємниці ДНК» 29 серпня о 22:10 на телеканалі СТБ!

Video: «Таємниці ДНК»: що покаже генетичний тест у 1 випуску 4 сезону? 29 серпня 2021 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 1 випуск 4 сезону. Чим здивує 1 випуск Таємниці ДНК 4 від 29.08.2021 - дивіться в анонсі

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