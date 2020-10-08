СильнаЯ Яна Брензей: На будь-якому застіллі теми зводяться до «А коли вже дітки будуть?»

Ведуча програми «Вікна-новини» Яна Брензей стала однією з героїнь соціальної кампанії #СильнаЯ, яку телеканал СТБ запустив перед стартом романтичного реаліті «Холостячка». Кампанія #СильнаЯ — це 14 відвертих інтерв’ю, в яких відомі українки діляться особистим досвідом протистояння поширеним у суспільстві стереотипам щодо жінок і на власному прикладі демонструють їх суперечливість і абсурдність.

Яна Брензей заміжня, вона вродлива, розумна, успішна і кохана. Однак на свою адресу ведуча часто чує запитання: «А коли вже будуть діти?». Про своє ставлення до подібних запитань і поширені в суспільстві стереотипи, коли жінці час заводити дітей, Яна розповіла у відвертому інтерв’ю.

«Ми з чоловіком уже шість років разом, два роки у шлюбі. Головний стереотип, який нас переслідує, – “Коли вже дітки будуть?”. На будь-якому застіллі теми зводяться до внучків. Якщо не батьки, то інші люди про це запитають. І мене це бісить. Я переконана в тому, що моє тіло – це моє діло. Я в жодному разі не проти народження дітей, і люди, які обирають багатодітні сім’ї – це їх вибір. І це прекрасно, якщо вони щасливі в цьому. Я просто за те, щоб кожна жінка сама вирішувала, коли їй це робити. Ні мама не вирішує, ні подруга, ні суспільний осуд – тільки сама жінка. Бо діти мають народжуватися тоді, коли ти до цього готова», – пояснює свою позицію ведуча.

Більше на тему: #СильнаЯ: Даша Квиткова о стереотипе, что ей просто повезло

На запитання, що для неї означає фраза «сильна жінка», Яна відповіла так: «Сильна жінка – це та, яка сама обирає своє життя. Яка сама вирішує, чого вона хоче. Якій байдуже, що про неї говорять. Якщо ти хочеш народжувати дітей, якщо ти хочеш реалізуватися в материнстві – це прекрасно. Так само, якщо ти хочеш стати топменеджеркою або водити автобуси. Сильна жінка – це та, яка сама будує своє життя, яким би воно не було».

Яна Брензей також поділилася, що думає про проєкт «Холостячка».

«Проєкт “Холостячка” – це великий виклик для телебачення. Для самої Холостячки. І для нашого суспільства. Бо в суспільній уяві чоловікам чомусь можна більше, ніж жінкам. І вибір другої половинки – це лише один з проявів тих ситуацій, коли жінкам щось не можна, а чоловікам щось можна. Чи питають у чоловіків, коли вони влаштовуються на роботу, чи вони одружені, чи є у них діти? Хіба наявність дітей впливає на професійні здібності жінки? Якщо чоловік може у телевізійному реаліті обирати собі другу половинку, чому цього не може робити жінка?», — підсумувала Яна.

Повне інтерв’ю Яни Брензей дивіться тут:

Video: #СильнаЯ Яна Брензей: На будь-якому застіллі теми зводяться до «А коли вже дітки будуть?» Ведуча Вікна-новини Яна Брнезей дала інтерв'ю для проекту СильнаЯ від СТБ. Соціальний діджітальний проект СильнаЯ від СТБ 2020 розвіює стереотипи про жінок

Ми закликаємо всіх жінок долучитися до кампанії і ділитися власними історіями протистояння стереотипам у коментарях під інтерв’ю героїнь або на своїх сторінках у соцмережах під хештегом #СильнаЯ.

Інтерв’ю кампанії #СильнаЯ виходитимуть щодня до прем’єри шоу «Холостячка» на всіх диджитал-майданчиках СТБ.

Читайте нас также в Viber и Telegram