Телеканал СТБ запустил социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ в рамках промокампании романтического реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной. #СильнаЯ поднимает важную тему существующих в обществе стереотипов о женщинах, показывает их противоречивость и абсурдность. Первой героиней цикла интервью стала девушка, которая нашла любовь в проекте «Холостяк-9», – инфлюенсер Даша Квиткова.

Даша – успешный блогер. В Инстаграме Квитковой полтора миллиона подписчиков, которые следят за жизнью девушки и прислушиваются к ее мнению. Однако далеко не все люди признают блогерство как профессию.

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Кроме того, Даша неоднократно сталкивалась с комментариями: «Да она просто классно замуж выскочила. Сидит на шее у Никиты и ничего не делает» или «Ей просто повезло». Так ли все просто в жизни девушки – она откровенно рассказала в интервью для кампании #СильнаЯ.

Video: #СильнаЯ: Даша Квиткова о стереотипе, что ей просто повезло Холостячка Даша Квиткова дала интервью для проекта СильнаЯ. Социальный диджитальный проект СильнаЯ от СТБ 2020 развеивает стереотипы о женщинах

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