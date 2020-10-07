Телеканал СТБ запустив соціальну диджитальну кампанію #СильнаЯ в рамках промокампанії романтичного реаліті «Холостячка» з Ксенією Мішиною. #СильнаЯ порушує важливу тему поширених у суспільстві стереотипів щодо жінок, показує їх суперечливість і абсурдність. Першою героїнею циклу інтерв’ю стала дівчина, яка знайшла кохання на проєкті «Холостяк-9»,– інфлюенсерка Даша Квіткова.

Даша – успішна блогерка. В інстаграмі Квіткова має півтора мільйона підписників, які стежать за життям дівчини і прислухаються до її думки. Однак далеко не всі люди визнають блогерство як професію.

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Крім того, Даша неодноразово стикалася з коментарями: «Та вона просто класно заміж вискочила. Сидить на шиї в Нікіти і нічого не робить» або «Їй просто пощастило». Та чи все так просто в житті дівчини – вона відверто розповіла в інтерв’ю для кампанії #СильнаЯ.

Video: #СильнаЯ: Даша Квіткова про стереотип, що їй просто пощастило Холостячка Даша Квіткова дала інтерв'ю для проєкту СильнаЯ. Соціальний диджитальний проєкт СильнаЯ від СТБ 2020 розвіює стереотипи про жінок

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