Холостячка: СТБ запускає диджитальну кампанію #СильнаЯ проти стереотипів

Телеканал СТБ запускає соціальну диджитальну кампанію #СильнаЯ, яка стане частиною промокампанії романтичного реаліті «Холостячка» з Ксенією Мішиною. #СильнаЯ порушить важливу тему поширених у суспільстві стереотипів щодо жінок, показавши їхню суперечливість і абсурдність.

Незважаючи на те, що ми живемо в сучасному світі, українські жінки досі стають заручницями ярликів, які їм нав’язує оточення. Згідно з дослідженням громадської думки, здійсненим міжнародною компанією Ipsos на замовлення Фонду Олени Пінчук:

65% українців вважають, що жінку сприймають за зовнішнім виглядом, що вона «передовсім красуня»;

59% досі схильні думати, що жінки ― слабка стать;

40% упевнені, що чоловік має право дозволити або заборонити жінці якісь учинки;

21% українців жінку за кермом дорогої автівки називають утриманкою.

На прикладі відвертих історій успішних жінок #СильнаЯ підтримає і надихне українок ― як тих, котрі активно борються з гендерними стереотипами, так і тих, які особисто з ними зіткнулися.

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Кампанія #СильнаЯ ― це 14 відвертих інтерв’ю, у яких відомі телеведучі, зірки і блогерки-мільйонниці розкажуть про те, з якими стереотипами вони зіткнулися на шляху до успіху і продовжують стикатися сьогодні.

Героїнями кампанії стали: ведуча програми «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва, головна редакторка інформаційної служби телеканалу ICTV і ведуча програми «Факти» Олена Фроляк, ведуча програми «Вікна-новини» Яна Брензей, топмодель і ведуча проєкту «Супер Топмодель по-українськи» на Новому каналі Алла Костромічова, інфлюенсерки і бізнес-вумен Тетяна Пренткович, Аліна Френдій і Софія Стужук, переможниця шоу «Холостяк», блогерка і бізнес-вумен Даша Квіткова, фітнес-тренерка Марина Боржемська, бренд-шефиня, рестораторка і суддя шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська, режисерка, сценаристка і ведуча проєкту «Про що мовчать жінки» Оксана Байрак, тележурналістка і мама в декреті Христина Решетник, акторка кіно Наталка Денисенко і, звичайно ж, головна героїня романтичного реаліті «Холостячка» Ксенія Мішина.

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Це будуть щирі розмови про кохання і стосунки, виховання дітей, поєднання кар’єри і сім’ї, розподіл гендерних ролей, самореалізацію та шлях до мрії. Героїні кампанії досі чують на свою адресу стереотипні коментарі «тебе чоловік влаштував на телебачення», «сильна жінка не може бути жіночною», «коли вже діти?», «кому ти потрібна з трьома дітьми?», «ти проміняла сім’ю на кар’єру», «ти нічим не займаєшся» і багато інших. Але #СильнаЯ ― це кампанія про жінок і для жінок, які самі обирають свою долю тут і зараз.

Запуск телеканалом СТБ проєкту «Холостячка» викрив ще кілька наболілих у суспільстві стереотипів ― від права жінки бути головною героїнею романтичного реаліті і обирати партнера до ярликів щодо майбутніх побачень і церемоній троянд. Про це також поговорять героїні кампанії #СильнаЯ.

Кампанія стартує 7 жовтня і буде реалізована на всіх диджитал-майданчиках телеканалу СТБ. Інтерв’ю героїнь виходитимуть щодня до прем’єри шоу «Холостячка».

Ми закликаємо всіх жінок долучитися до кампанії і ділитися власними історіями протистояння стереотипам у коментарях під інтерв’ю героїнь або на своїх сторінках у соцмережах під хештегом #СильнаЯ.

Video: Холостячка: СТБ запускає диджитальну кампанію #СильнаЯ проти стереотипів СТБ запускає діджітальную кампанію #СильнаЯ, яка стане частиною промокампанії проекту Холостячка з Ксенією Мішиною. #СильнаЯ - відео з героїнями - дивитися

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