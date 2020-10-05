Що залишилося за кадром зйомки проморолика проєкту «Холостячка»
05.10.2020
Уже зовсім скоро стартує романтичне реаліті «Холостячка». Головна героїня Ксенія Мішина вирушить на неймовірно романтичні побачення, поділиться зворушливими історіями з життя і відкриється глядачеві з нового боку. А поки пропонуємо вам подивитися, що ж залишилося за кадром зйомок проморолика проєкту «Холостячка». Відео — в матеріалі.
Уже на світанку команда взялася за підготовку і зйомки. Локації і декорації заворожують, адже будь-яка дівчина мріє опинитися в центрі казки. Усипаний пелюстками троянд Київ, імітований дощ у кадрі і принц на білому коні — все це в проморолику проєкту «Холостячка».