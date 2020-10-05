Что осталось за кадром съемки проморолика проекта «Холостячка»
05.10.2020
Уже совсем скоро стартует романтическое реалити «Холостячка». Главная героиня Ксения Мишина отправиться на невероятно романтические свидания, поделится трогательными историями из жизни и откроется зрителю с новой стороны. А пока предлагаем вам посмотреть, что же осталось за кадром съемок проморолика проекта «Холостячка». Видео — в материале.
Уже на рассвете команда взялась за подготовку и съемки. Локации и декорации завораживают, ведь любая девушка мечтает оказаться в центре сказки. Усыпанный лепестками роз Киев, имитированный дождь в кадре и принц на белой лошади — все это в проморолике проекта «Холостячка».