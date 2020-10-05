Уже совсем скоро стартует романтическое реалити «Холостячка». Главная героиня Ксения Мишина отправиться на невероятно романтические свидания, поделится трогательными историями из жизни и откроется зрителю с новой стороны. А пока предлагаем вам посмотреть, что же осталось за кадром съемок проморолика проекта «Холостячка». Видео — в материале.

Уже на рассвете команда взялась за подготовку и съемки. Локации и декорации завораживают, ведь любая девушка мечтает оказаться в центре сказки. Усыпанный лепестками роз Киев, имитированный дождь в кадре и принц на белой лошади — все это в проморолике проекта «Холостячка».

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Не пропустите премьеру реалити «Холостячка» уже 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ! Окунитесь в мир настоящих чувств, страсти и переживаний вместе с Ксенией Мишиной.

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