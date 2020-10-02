Холостячка: интересные и малоизвестные факты о Ксении Мишиной
Главной героиней романтического реалити «Холостячка», которое стартует уже 23 октября, стала Ксения Мишина. Талантливая актриса театра и кино вскоре предстанет перед зрителем в своем настоящем образе, без роли и сценария. А пока предлагаем вам узнать немножко больше интересного и уникального о Ксении Мишиной! Малоизвестные факты — в материале.
- Самый любимый горячий напиток Холостячки — зеленый чай.
- Ксении Мишиной нравятся мужчины с татуировками. Однако сама актриса не решается сделать себе тату. Но это пока.
- Важный и бескомпромиссный ритуал Ксении перед сном — смыть макияж! Актриса очень тщательно следит и заботится о своей коже.
- Ксения Мишина могла пойти по стопам мамы и стать бухгалтером. Однако желание и мечта стать актрисой были сильнее!
- Ксения довольно целесообразно и рационально тратит деньги. Актриса обеспечивает сына и родителей самостоятельно. Однако однажды Холостячка увидела довольно стоящие брендовые очки, в которые влюбилась моментально. Несколько недель сомнений и бессонных ночей, как это свойственно девушкам, мечтающим о красивой вещи, ― и в итоге Ксения решила-таки приобрести аксессуар. Однако спустя несколько месяцев эти любимейшие и столь желанные очки Ксюша потеряла.
«Я оставила их на скамейке и пошла. Это была самая большая материальная потеря из вещей», — призналась Ксения.
- «Крепостная» — это художественный сериал, где костюмерам дали полную свободу для креатива. Викторианская эпоха, которая завораживает своей красотой. Ксения Мишина сыграла главную роль в драме — Лидию Шефер. Безжалостная, жестокая помещица, которая никогда не щадила крепостных. Но мало кто знает, что после длительных съемок наряды оставляли на теле Холостячки синяки, кровоподтеки и отеки. Вес одного платья мог достигать 10 кг.
«Управляться с платьями я также училась долго. Ведь важно еще красиво в них сесть, чтобы не утонуть под полнотой бархата. Помню, как тренировалась садиться в этих костюмах», — вспоминает Ксюша.
- Более того, редакции STB.UA актриса признавалась, что до съемок она прошла мастер-класс по работе с кнутом. Это было необходимо для проморолика, в котором Лидия Шефер безжалостно избивала крепостную Катю.
«На самом деле это очень сложно! Снимая тизер, мне было сложно держаться на лошади и при этом бить крепостную. Такие сцены очень опасны и требуют особого внимания. Но я понимала, что главное — сделать все эстетично в кадре», — говорит Холостячка.
- Ксения Мишина была номинирована на премию «Людина року-2019». Премия существенно влияет на развитие жизни украинцев. Она базируется на вечных гуманистических ценностях: утверждение национального достоинства, глубокого уважения к человеку-творцу и патриоту.
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