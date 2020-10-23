Холостячка: цікаві і маловідомі факти про Ксенію Мішину

Головною героїнею романтичного реаліті «Холостячка», яке стартувало вже сьогодні, 23 жовтня, стала Ксенія Мішина. Талановита актриса театру і кіно незабаром постане перед глядачем у своєму справжньому образі, без ролі і сценарію. А поки пропонуємо вам дізнатися трішки більше цікавого і унікального про Ксенію Мішину! Маловідомі факти — в матеріалі.

Найулюбленіший гарячий напій Холостячки — зелений чай.

Ксенії Мішиній подобаються чоловіки з татуюваннями. Однак сама актриса не наважується зробити собі тату. Але це поки що.

Важливий і безкомпромісний ритуал Ксенії перед сном — змити макіяж! Актриса дуже ретельно стежить і дбає про свою шкіру.

Ксенія Мішина могла піти по стопах мами і стати бухгалтером. Однак бажання і мрія стати актрисою були сильнішими!

Ксенія досить доцільно і раціонально витрачає гроші. Актриса забезпечує сина і батьків самостійно. Проте одного разу Холостячка побачила досить дорогі брендові окуляри, в які закохалася моментально. Кілька тижнів сумнівів і безсонних ночей, як це властиво дівчатам, які мріють про красиві речі, ― і в підсумку Ксенія вирішила-таки придбати аксесуар. Однак через кілька місяців ці найулюбленіші й такі бажані окуляри Ксюша загубила.

«Я залишила їх на лавці і пішла. Це була найбільша матеріальна втрата з речей», — зізналася Ксенія.

«Кріпосна» — це художній серіал, де костюмерам дали повну свободу для креативу. Вікторіанська епоха, яка заворожує своєю красою. Ксенія Мішина зіграла головну роль у драмі — Лідію Шефер. Безжальна, жорстока поміщиця, яка ніколи не жаліла кріпаків. Але мало хто знає, що після тривалих зйомок наряди залишали на тілі Холостячки синці, подряпини і набряки. Вага однієї сукні могла сягати до 10 кг.

«Поводитися з сукнями я також вчилася довго. Адже важливо ще красиво в них сісти, щоб не потонути під повнотою оксамиту. Пам’ятаю, як тренувалася сідати в цих костюмах», — згадує Ксенія.

Більш того, редакції STB.UA актриса зізнавалася, що до зйомок вона пройшла майстер-клас із роботи з батогом. Це було необхідно для проморолика, в якому Лідія Шефер безжально била кріпосну Катю.

«Насправді це дуже складно! Під час знімання тизеру мені було складно триматися на коні і при цьому бити кріпосну. Такі сцени дуже небезпечні і вимагають особливої ​​уваги. Але я розуміла, що головне — зробити все естетично в кадрі», — каже Холостячка.

Ксенія Мішина була номінована на премію «Людина року-2019». Премія істотно впливає на розвиток життя українців. Вона базується на вічних гуманістичних цінностях: утвердження національної гідності, глибокої поваги до людини-творця і патріота.

Більше на тему: «Холостячка»: Повернення в минуле, або Дитячі фото Ксенії Мішиної

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ