Главной героиней романтического реалити «Холостячка», которое стартовало уже сегодня, 23 октября, стала Ксения Мишина. Талантливая актриса театра и кино вскоре предстанет перед зрителем в своем настоящем образе, без роли и сценария. А пока предлагаем вам узнать немножко больше интересного и уникального о Ксении Мишиной! Малоизвестные факты — в материале.

Самый любимый горячий напиток Холостячки — зеленый чай.

Ксении Мишиной нравятся мужчины с татуировками. Однако сама актриса не решается сделать себе тату. Но это пока.

Важный и бескомпромиссный ритуал Ксении перед сном — смыть макияж! Актриса очень тщательно следит и заботится о своей коже.

Ксения Мишина могла пойти по стопам мамы и стать бухгалтером. Однако желание и мечта стать актрисой были сильнее!

Ксения довольно целесообразно и рационально тратит деньги. Актриса обеспечивает сына и родителей самостоятельно. Однако однажды Холостячка увидела довольно стоящие брендовые очки, в которые влюбилась моментально. Несколько недель сомнений и бессонных ночей, как это свойственно девушкам, мечтающим о красивой вещи, ― и в итоге Ксения решила-таки приобрести аксессуар. Однако спустя несколько месяцев эти любимейшие и столь желанные очки Ксюша потеряла.

«Я оставила их на скамейке и пошла. Это была самая большая материальная потеря из вещей», — призналась Ксения.

«Крепостная» — это художественный сериал, где костюмерам дали полную свободу для креатива. Викторианская эпоха, которая завораживает своей красотой. Ксения Мишина сыграла главную роль в драме — Лидию Шефер. Безжалостная, жестокая помещица, которая никогда не щадила крепостных. Но мало кто знает, что после длительных съемок наряды оставляли на теле Холостячки синяки, кровоподтеки и отеки. Вес одного платья мог достигать 10 кг.

«Управляться с платьями я также училась долго. Ведь важно еще красиво в них сесть, чтобы не утонуть под полнотой бархата. Помню, как тренировалась садиться в этих костюмах», — вспоминает Ксюша.

Более того, редакции STB.UA актриса признавалась, что до съемок она прошла мастер-класс по работе с кнутом. Это было необходимо для проморолика, в котором Лидия Шефер безжалостно избивала крепостную Катю.

«На самом деле это очень сложно! Снимая тизер, мне было сложно держаться на лошади и при этом бить крепостную. Такие сцены очень опасны и требуют особого внимания. Но я понимала, что главное — сделать все эстетично в кадре», — говорит Холостячка.

Ксения Мишина была номинирована на премию «Людина року-2019». Премия существенно влияет на развитие жизни украинцев. Она базируется на вечных гуманистических ценностях: утверждение национального достоинства, глубокого уважения к человеку-творцу и патриоту.

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