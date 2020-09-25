Уже 23 октября на телеканале СТБ состоится главная романтическая премьера осени — проект «Холостячка». Вскоре за сердце Ксении Мишиной будут бороться достойные и успешные мужчины, которые серьезно настроены покорить талантливую актрису театра и кино. А пока до романтических свиданий и встреч остаются считанные недели, редакция STB.UA предлагает вам вернуться в прошлое и посмотреть, какой же была главная героиня в детстве. Фото — в материале.

Ксения родилась в Севастополе. Её мама — бухгалтер, а папа — программист.

Много времени и все каникулы будущая актриса проводила у бабушки в Нижнем-Новгороде.

А вот и первые фотосессии Холостячки, которые проходили в детском саду.

Ксения с большой любовью вспоминает свое детство, хотя признается, что точно не чувствовала себя принцессой. Скорее была пацанкой, которая могла погонять с мальчишками во дворе и даже дать сдачи.

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Однако спустя много лет Ксения Мишина доказала не только себе, но и украинскому зрителю, что невероятно талантлива и красива. И уже 23 октября за ее сердце будут бороться участники проекта «Холостячка».

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