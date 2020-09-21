Уже в октябре на телеканале СТБ состоится премьера романтического реалити «Холостячка». Украинская адаптация известного успешного формата «The Bachelorette» компании Warner Bros станет настоящим событием, ведь главной героиней является Ксения Мишина. Известная актриса театра и кино будет искать любовь и настоящие искренние чувства среди самых достойных мужчин. А пока редакция STB.UA делится эксклюзивными кадрами с бэкстейджа проморолика проекта «Холостячка». Самое интересное — в материале.

Борьба за сердце главной героини начнется уже скоро! 15 привлекательных одиноких мужчин сделают все возможное, чтобы получить внимание Холостячки Ксении Мишиной.

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Она обладает всеми качествами идеальной женщины: юмор, интеллект, уверенность в себе, обаяние и сексуальная привлекательность. Однако ей до сих пор не хватает достойного мужчины рядом!

На романтических индивидуальных и групповых свиданиях Ксения познакомится с преимуществами и слабыми сторонами своих поклонников-мужчин. Но вот кого актриса выберет в финале?

Невероятно романтический проморолик заинтриговал всех зрителей. Совершенно разные свидания, настроение, обстоятельства приведут в любом случае к финальному выбору. Что заполонит сердце Ксении? Романтические прогулки под дождем?

Или прогулки по центру города в компании брутального мужчины, которому она подарит шлейф своей нежности?

Не пропустите премьеру реалити «Холостячка» уже в октябре на телеканале СТБ!

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