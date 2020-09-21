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«Холостячка»: ексклюзивні фото зі зйомок проморолика

21.09.2020

Вже у жовтні на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра романтичного реаліті «Холостячка». Українська адаптація відомого успішного формату «The Bachelorette» компанії Warner Bros стане справжньою подією, адже головною героїнею є Ксенія Мішина. Відома акторка театру і кіно шукатиме кохання і справжні щирі почуття серед найдостойніших чоловіків. А поки редакція STB.UA ділиться ексклюзивними кадрами з бекстейджу проморолика проєкту «Холостячка». Найцікавіше — в матеріалі.   

Боротьба за серце головної героїні розпочнеться вже незабаром! 15 привабливих самотніх чоловіків зроблять усе можливе, щоб здобути увагу Холостячки Ксенії Мішиної. 

Більше на тему: Цієї осені я обираю кохання: перший проморолик проєкту «Холостячка»

Вона має всі якості ідеальної жінки: гумор, інтелект, упевненість у собі, чарівність та сексуальна привабливість. Проте їй досі не вистачає гідного чоловіка! 

На романтичних індивідуальних та групових побаченнях Ксенія познайомиться з перевагами та слабкими сторонами своїх шанувальників-чоловіків.Та кого акторка вибере у фіналі? 

Неймовірно романтичний проморолик заінтригував усіх глядачів. Абсолютно різні побачення, настрій, обставини зрештою приведуть до фінального вибору. Що полонить серце Ксенії? Романтичні прогулянки під дощем? 

Чи мандри центром міста в компанії брутального чоловіка, якому вона подарує шлейф своєї ніжності?

холостячка

Не пропустіть прем’єру реаліті «Холостячка» вже у жовтні на телеканалі СТБ!

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