Телеканал СТБ анонсував прем’єру нового романтичного реаліті «Холостячка», адаптованого під відомий успішний формат «The Bachelorette» компанії Warner Bros. Уперше в історії українського телебачення зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина не буде грати роль, учити текст і працювати перед камерами за сценарієм. Реаліті «Холостячка» — реальне життя, яке герої проживуть на ваших очах і спробують знайти справжнє кохання. Дивіться перший проморолик проєкту «Холостячка» на чолі з Ксенією Мішиною в матеріалі.

Найбажаніша актриса країни йде на такий серйозний крок для того, щоб знайти коханого чоловіка, якому вона скаже три головних слова: «Я тебе кохаю». Чи вдасться Ксенії знайти того єдиного, кому вона зможе довіритися? Гідні, успішні і надійні чоловіки прийдуть на проєкт, щоб поборотися за серце актриси, а також довести їй, що саме з ним вона стане найщасливішою жінкою на світі!

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Пропонуємо вам подивитися перший проморолик проєкту «Холостячка»! Цієї осені серед усіх мрій і бажань Ксенія Мішина вибирає кохання! Не пропустіть прем’єру проєкту «Холостячка» на телеканалі СТБ вже у жовтні!

Video: Цієї осені я обираю кохання: перший проморолик проєкту «Холостячка» Дивіться прем'єру Холостячка 2020 на телеканалі СТБ з Ксенією Мішиною в жовтні. Проморолик романтичного реаліті на СТБ Холостячка 2020 Україна - в матеріалі

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