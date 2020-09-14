Телеканал СТБ анонсировал премьеру нового романтического реалити «Холостячка», адаптированного под известный успешный формат «The Bachelorette» компании Warner Bros. Впервые в истории украинского телевидения звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина не будет играть роль, учить текст и работать перед камерами по сценарию. Реалити «Холостячка» — реальная жизнь, которую герои проживут на ваших глазах и попытаются обрести настоящую любовь. Смотрите первый проморолик проекта «Холостячка» во главе с Ксенией Мишиной в материале.

Самая желанная актриса страны идет на такой серьезный шаг для того, чтобы найти любимого мужчину, которому она скажет три главных слова: «Я тебя люблю». Удастся ли Ксении найти того единственного, кому она сможет довериться? Достойные, успешные и надежные мужчины придут на проект, чтобы побороться за сердце актрисы, а также доказать ей, что именно с ним она станет самой счастливой девушкой на свете!

Больше по теме: Самые интересные факты о проекте «Холостячка»

Предлагаем вам посмотреть первый проморолик проекта «Холостячка»! Этой осенью среди всех мечт и желаний Ксения Мишина выбирает любовь! Не пропустите премьеру проекта «Холостячка» на телеканале СТБ уже в октябре!

Video: Этой осенью я выбираю любовь: первый проморолик проекта «Холостячка» Смотрите премьеру Холостячка 2020 на телеканале СТБ с Ксенией Мишиной в октябре. Проморолик романтического реалити на СТБ Холостячка 2020 Украина - в материале Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ