Уже этой осенью на телеканале СТБ состоится главная романтическая премьера — реалити «Холостячка». Главной героиней стала актриса театра и кино Ксения Мишина. Съемки уже стартовали, более того, на одно из групповых свиданий были приглашены журналисты. Тем временем, пока зрители ждут премьеру, редакция STB.UA делится самыми интересными фактами о проекте «Холостячка».

«Холостячка» — украинская адаптация известного успешного формата The Bachelorette компании Warner Bros.

Ведущим романтического реалити, в котором выбирать свою вторую половину будет женщина, стал Григорий Решетник. Он, как никто другой, разбирается в мужской психологии. Поэтому будет помогать Ксении лучше расценивать те или иные поступки героев.

В отличие от проекта «Холостяк», где главный герой вручал девушкам розы, Ксения Мишина будет цеплять участникам бутоньерки. Так что роза как неизменный символ романтики остается на передовой позиции.

Еще одним важным отличием является количество участников. В реалити «Холостяк» на Первую вечеринку приезжает 25 участниц. В проекте «Холостячка» за сердце главной героини будут бороться 15 мужчин.

Организация свиданий, продумывание встреч возлагается на мужчин. Именно участники будут приглашать Ксению на свидания, порой даже анонимно.

Незадолго до старта съемок реалити «Холостячка» ввели общий карантин. В связи с этим съемки пришлось перенести. Для всей команды это было довольно волнительным и стрессовым фактором. Ведь не секрет, что в любовных делах не бывает сроков. Влюбиться Ксения могла в любой момент.

За сердце главной героини пожелали бороться очень много мужчин. Анкет было намного больше, нежели ожидала команда. Более того, руководитель проекта Анна Калина призналась, что среди желающих были и такие претенденты, которые вполне подошли бы на роль Холостяка.

Премьера романтического реалити «Холостячка» состоится уже этой осенью на телеканале СТБ. Не пропустите!

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