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Холостячка: эксклюзивное интервью Ксении Мишиной программе «Вікна-новини»

17.08.2020

О чем говорят женщины, когда мужчин нет рядом? Главная героиня романтического реалити «Холостячка» — Ксения Мишина — дала интервью программе «Вікна-новини». Холостячка рассказала о мужчинах, которые пришли покорять ее сердце, а еще показала, как проходят съемки. Эксклюзивные подробности — смотрите в материале.

Актриса театра и кино, звезда легендарного сериала «Крепостная» живет в слишком загруженном и активном графике. Поэтому интервью с Холостячкой удалось взять по пути на съемки. Ксения рассказала, что на Первую вечеринку пришли абсолютно разные мужчины, с индивидуальными историями и уникальних типажей. 

Больше по теме:«Холостячка»: телеканал СТБ приступил к съемкам романтического реалити

Главная героиня также признается, что немного переживает. Ведь имеет опыт, когда мужчинам не нравилась ее профессия. Возникали ревность, непонимание и много условий. Поэтому в рамках проекта «Холостячка» состоится свидание, во время которого несколько участников смогут ощутить себя на месте Ксении и поотвечать на каверзные вопросы журналистов.     

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Эксклюзивное интервью — смотрите в видео. 

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