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«Холостячка»: телеканал СТБ приступил к съемкам романтического реалити

07.08.2020

Телеканал СТБ приступил к съемкам романтического реалити «Холостячка». Главной героиней стала актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина. Именно за ее сердце будут бороться мужчины. «Холостячка» это украинская адаптация известного успешного формата The Bachelorette компании WarnerBros.

Сразу отвечаем на вопрос, который беспокоил всех: что же будет дарить Ксения мужчинам на церемонии? Неужели розы? Она будет вручать участникам красивые тематические бутоньерки.

«От первой вечеринки я ждала легкости. Классных мужчин с яркими эмоциями, необычными появлениями, невероятной харизмой», делится впечатлениями Ксения.

Героиня не скрывает, что у нее присутствовало волнение перед стартом съемок: «Хотелось, чтобы все получилось красиво и комфортно для всех. Чтобы не было странных ситуаций. И не хотелось выглядеть глупо из-за волнения. Но мне кажется, нам все удалось прекрасно».

Бессменный ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник стал ведущим и реалити «Холостячка».

«Мне приятно, что после 10 сезонов проекта «Холостяк» я тоже могу удивиться новому крутому проекту.  На первой вечеринке я не только переживал за главную героиню, поскольку был уверен, что Ксения точно справится, а даже больше волновался за мужчин. Как они переживали на церемонии, как Ксения вела с ними диалог, как они смотрели на нее уже влюбленными глазами – это невероятно! Уже завидую телезрителям, которые осенью увидят на СТБ «Холостячку», комментирует ведущий Григорий Решетник.

Григорий уверен, что у украинских женщин вернется вера в настоящих мужчин. «Все участники очень успешные и скромные. Часто так случается, что ты преуспел в карьере, а в личной жизни не получается. Проект покажет, что мужчины также могут бороться за любовь, у них тоже есть переживания и неуверенность. Но в противовес этому у них есть стержень, и они идут всегда до конца», рассказывает Григорий.

Премьера романтического реалити «Холостячка» состоится осенью на СТБ.

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