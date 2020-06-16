Телеканал СТБ анонсировал новый проект «Холостячка». Впервые на украинском телепространстве появится реалити, в котором вторую половину будет выбирать женщина. Главной героиней стала актриса театра и кино, любящая мама — Ксения Мишина. Зрители моментально отреагировали на такую новость, а мужчины активно заполняют анкеты для участия. Финалистка проекта «Холостяк»-10 Дана также прокомментировала новое реалити на СТБ!

«Мне нравится Холостячка. Ее внешность мне импонирует. Мне очень интересно, и я обязательно буду смотреть этот проект. Это действительно что-то новое! Ведь и мужчины борются за наши сердца», — говорит Дана.

Также финалистка «Холостяк»-10 отметила, что работает над собой, поэтому когда-то сама мечтает стать главной героиней такого реалити. Сейчас Дана самодостаточная личность, успела «почувствовать жизнь, построить бизнес, потусить до утра». Но она хочет найти любимого человека, построить счастливую семью. Как и любая успешная женщина, Дана ищет сильного мужчину.

Больше по теме: Иракли Макацария о Холостячке Ксении Мишиной: Она идеальная героиня

А уже осенью Ксения Мишина, которая стала главным открытием украинского кино, победила в популярном танцевальном проекте, покорила сердца миллионов зрителей своей красотой, харизмой и ролями роковых женщин, попробует найти свою вторую половинку. Любящая мама и дочь, которая, как и многие украинские женщины, сама обеспечивает семью, воспитывает 8-летнего сына, все равно продолжает искать свою опору в жизни, чтобы сказать ему ту самую фразу, которую много раз произносила в кадре.

Анкету можно заполнить ЗДЕСЬ!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ