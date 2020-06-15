Телеканал СТБ объявил о запуске нового романтического реалити «Холостячка», главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда «Крепостной» Ксения Мишина. Сейчас идет кастинг мужчин, которые будут бороться за сердце украинской актрисы. Анкету можно заполнить ЗДЕСЬ! А пока читайте комментарий экс-Холостяка Иракли Макацарии о новом проекте «Холостячка» в материале.

«Я думаю, что очень многие зрители ждали именно такой формат. Успешность проекта “Холостяк” длится многие годы, и каждый сезон зрители наблюдают за тем, как девушки пытаются выстроить отношения с главным героем. Очень много разговоров о том, насколько правильно или нет, что девушки борются за сердце Холостяка. Поэтому, конечно, теперь будет очень интересно увидеть мужскую конкуренцию за сердце героини. Я очень надеюсь, что мужчины смогут выстраивать свою позицию и защищать свое право на отношения без физической силы».

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Иракли также прокомментировал выбор главной героини: «Я знаком с Ксенией и считаю, что она идеальная героиня для проекта “Холостячка”. Это очень красивая, умная, целеустремлённая и достойная девушка, которая заслуживает счастья. Мужчинам придётся хорошенько поработать над собой, чтобы привлечь внимание Ксении».

«Считаю, что Ксения достаточно умная девушка и прекрасно чувствует людей. Мне будет очень интересно наблюдать за её общением с участниками. Я пожелаю ей терпения, мудрости и обрести настоящую любовь на проекте», — заключил Иракли.

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