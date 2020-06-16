Фіналістка проєкту «Холостяк» -10 Дана про нове реаліті «Холостячка» на СТБ

Телеканал СТБ анонсував новий проєкт «Холостячка». Вперше на українському телепросторі з’явиться реаліті, в якому другу половину обиратиме жінка. Головною героїнею стала актриса театру і кіно, любляча мама — Ксенія Мішина. Глядачі моментально відреагували на таку новину, а чоловіки активно заповнюють анкети для участі. Фіналістка проєкту «Холостяк»-10 Дана також прокоментувала нове реаліті на СТБ!

«Мені подобається Холостячка. Її зовнішність мені імпонує. Мені дуже цікаво, і я обов’язково буду дивитися цей проєкт. Це справді щось нове! Адже й чоловіки борються за наші серця», — каже Дана.

Також фіналістка «Холостяк»-10 зазначила, що працює над собою, тому колись сама мріє стати головною героїнею такого реаліті. Зараз Дана самодостатня особистість, встигла «відчути життя, побудувати бізнес, потусити до ранку». Але вона хоче знайти кохану людину, побудувати щасливу сім’ю. Як і будь-яка успішна жінка, Дана шукає сильного чоловіка.

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А вже восени Ксенія Мішина, яка стала головним відкриттям українського кіно, перемогла в популярному танцювальному проєкті, підкорила серця мільйонів глядачів своєю красою, харизмою і ролями фатальних жінок, спробує знайти свою другу половинку. Любляча мама і дочка, яка, як і багато українських жінок, сама забезпечує родину, виховує 8-річного сина, все одно продовжує шукати свою опору в житті, щоб сказати йому ту саму фразу, яку багато разів промовляла в кадрі.

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