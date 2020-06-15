Іраклі Макацарія про Холостячку Ксенію Мішину: Вона ідеальна героїня

Телеканал СТБ оголосив про запуск нового романтичного реаліті «Холостячка», головною героїнею якого стала актриса театру і кіно, зірка «Кріпосної» Ксенія Мішина. Зараз триває кастинг чоловіків, які боротимуться за серце української акторки. Анкету можна заповнити ТУТ! А поки що читайте коментар екс-Холостяка Іраклі Макацарії про новий проєкт «Холостячка» в матеріалі.

«Я думаю, що дуже багато глядачів чекали саме на такий формат. Успішність “Холостяка” триває вже багато років, і щосезону глядачі стежать за тим, як дівчата намагаються побудувати стосунки з головним героєм. Дуже багато розмов про те, наскільки правильно чи ні, що дівчата борються за серце Холостяка. А тепер буде дуже цікаво побачити чоловічу конкуренцію за серце героїні. Дуже сподіваюсь, що чоловіки зможуть побудувати свою позицію та захистити право на стосунки без фізичної сили».

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Також Іраклі прокоментував вибір головної героїні першого сезону: «Я знайомий з Ксенією і вважаю, що вона ідеальна героїня для проєкту “Холостячка”. Це дуже красива, розумна, цілеспрямована, достойна дівчина, яка заслуговує щастя. Чоловікам доведеться гарненько попрацювати над собою, щоб привернути увагу Ксенії».

«Вважаю, що Ксенія достатньо розумна дівчина та чудово відчуває людей. Мені буде досить цікаво слідкувати за її спілкуванням з учасниками. Я побажаю їй терпіння, мудрості і знайти справжнє кохання на проєкті», — підсумував Іраклі.

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