Алина Френдий ― инфлюенсер, основательница бренда одежды и фэшн-мама. В ее блоге ― миллионы подписчиков, жизнь мамы без прикрас и ответы на важные, острые вопросы. Накануне старта самого романтичного реалити страны «Холостячка» с Ксенией Мишиной телеканал СТБ запустил социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ , участницей которой стала Алина Френдий. В своем видео девушка рассказала о стереотипах ее профессии, сыне и надоедливых хейтерах.

Блогер-миллионница Алина Френдий начала свой путь к инфлюенсерству еще в школьные годы. Именно тогда будущая звезда соцсетей столкнулась с первыми проявлениями стереотипов вокруг блогерства.

«Помню свой 9 или 10 класс, когда я начала выставлять свои первые фото. В то время люди не понимали, для чего я это делаю, зачем я это создаю, для чего делаю какие-то коллажи и для чего фотографируюсь на фоне стены. То есть настолько были все далеки от блогерства… А я просто делала то, что мне нравится. Сейчас это просто еще раз доказывает, что если тебе блогерство по душе, делай это и забей на всех. Мне часто писали под фото странные комментарии: «Ты любишь шаурму?». У людей был просто какой-то шок. Они себе создали стереотипы, создали идеальную картинку. А на самом деле, когда ты показываешь себя в соцсетях таким, какой ты есть, тогда в этом и будет успех!».

Сейчас Алина чувствует себя счастливой и желает, чтобы каждая женщина отвергла все возможные стереотипы и начала жить так, как она хочет.

«Я выбираю быть счастливой. И я хочу, чтобы каждая женщина поняла, что эти стереотипы навязаны обществом. Навязаны, возможно, какой-то подругой или мамой, они мешают нам ощутить это счастье на полную. Как только мы отключим эти пункты в наших головах, как только мы поймем, что можно жить так, как мы хотим, тогда мы по-настоящему будем счастливыми. Я хочу, чтобы каждая женщина прорабатывала это в себе и наконец расцвела по-особенному!».

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Напоминаем, что кампания #СильнаЯ ― это 14 откровенных интервью, в которых известные телеведущие, звёзды и блогеры-миллионницы расскажут о том, с какими стереотипами они столкнулись на пути к успеху и продолжают сталкиваться сегодня.

Героинями кампании стали: ведущая программы «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева, главный редактор информационной службы телеканала ICTV и ведущая программы «Факты» Елена Фроляк, ведущая программы «Вікна-новини» Яна Брензей, топ-модель и ведущая проекта «Супер Топ-модель по-украински» на Новом канале Алла Костромичева, инфлюенсеры и бизнес-вумен Татьяна Пренткович, Алина Френдий и София Стужук, победительница шоу «Холостяк», блогер и бизнес-вумен Даша Квиткова, фитнес-тренер Марина Боржемская, бренд-шеф, ресторатор и судья шоу «МастерШеф» Ольга Мартыновская, режиссер, сценарист и ведущая проекта «О чем молчат женщины» Оксана Байрак, тележурналист и мама в декрете Кристина Решетник, актриса театра и кино Наталка Денисенко и, конечно же, главная героиня романтического реалити «Холостячка» Ксения Мишина.

Мы призываем всех женщин присоединиться к кампании и делиться своими историями противостояния стереотипам в комментариях под интервью героинь или на собственных страничках в соцсетях под хештегом #СильнаЯ.

Video: #СильнаЯ Алина Френдий: О стереотипах вокруг блогерства, хейтерах и Ксении Мишиной Блогер Алина Френдий дала интервью для проекта СильнаЯ от СТБ. Социальный диджитальный проект СильнаЯ от СТБ 2020 развеивает стереотипы о женщинах

Интервью кампании #СильнаЯ будут выходить ежедневно до премьеры шоу «Холостячка» на всех диджитал-площадках СТБ.

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