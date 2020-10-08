Ведущая программы «Вікна-новини» Яна Брензей стала одной из героинь социальной кампании #СильнаЯ, которую телеканал СТБ запустил перед стартом романтического реалити «Холостячка». Кампания #СильнаЯ ― это 14 откровенных интервью, в которых известные украинки делятся личным опытом противостояния существующим в обществе стереотипам о женщинах и на собственном примере демонстрируют их противоречивость и абсурдность.

Яна Брензей замужем, она красива, умна, успешна и любима. Однако в свой адрес ведущая часто слышит вопрос: «А когда уже будут дети?». О своем отношении к подобным вопросам и распространенном в обществе стереотипе, когда женщине пора заводить детей, Яна рассказала в откровенном интервью.

«Мы с мужем уже шесть лет вместе, два года в браке. Главный стереотип, который нас преследует, — “Когда уже детки будут?”. На любом застолье темы сводятся к внучкам. Если не родители, то другие люди об этом спросят. И меня это бесит. Я убеждена в том, что мое тело — это мое дело. Я ни в коем случае не против рождения детей, и люди, которые выбирают многодетные семьи — это их выбор. И это прекрасно, если они счастливы в этом. Я просто за то, чтобы каждая женщина сама решала, когда ей это делать. Ни мама не решает, ни подруга, ни общественное осуждение — только сама женщина. Потому что дети должны рождаться тогда, когда ты к этому готова», — объясняет свою позицию ведущая.

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На вопрос, что для нее означает фраза «сильная женщина», Яна ответила так: «Сильная женщина — это та, которая сама выбирает свою жизнь. Которая сама решает, чего она хочет. Которой безразлично, что о ней говорят. Если ты хочешь рожать детей, если ты хочешь реализоваться в материнстве — это прекрасно. Так же, если ты хочешь стать топ-менеджером или водителем автобуса. Сильная женщина — это та, которая сама строит свою жизнь, какой бы она ни была».

Ведущая убеждена, что публичные люди должны открыто высказывать свое мнение о стереотипах и тем самым бороться с шаблонным мышлением.

Яна Брензей также рассказала, что думает о проекте «Холостячка»:

«Проект “Холостячка” — это большой вызов для телевидения. Для самой Холостячки. И для нашего общества. Потому что в общественном сознании мужчинам почему-то можно больше, чем женщинам. И выбор второй половинки — это лишь одно из проявлений тех ситуаций, когда женщинам что-то нельзя, а мужчинам что-то можно. Спрашивают ли у мужчин, когда они устраиваются на работу, женаты ли они, есть ли у них дети? Разве наличие детей влияет на профессиональные способности женщины? Если мужчина может в телевизионном реалити выбирать себе вторую половинку, почему этого не может делать женщина?», — подытожила Яна.

Полное интервью Яны Брензей смотрите здесь:

Video: #СильнаЯ Яна Брензей: На любом застолье темы сводятся к «А когда уже дети будут?» Ведущая Вікна Новини Яна Брнезей дала интервью для проекта СильнаЯ от СТБ. Социальный диджитальный проект СильнаЯ от СТБ 2020 развеивает стереотипы о женщинах

Мы призываем всех женщин присоединиться к кампании и делиться своими историями противостояния стереотипам в комментариях под интервью наших героинь или на собственных страничках в соцсетях под хештегом #СильнаЯ.

Интервью кампании #СильнаЯ будут выходить ежедневно до премьеры шоу «Холостячка» на всех диджитал-площадках СТБ.

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