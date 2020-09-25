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«Холостячка»: Повернення в минуле, або Дитячі фото Ксенії Мішиної

25.09.2020

Уже 23 жовтня на телеканалі СТБ відбудеться головна романтична прем’єра осені — проєкт «Холостячка». Незабаром за серце Ксенії Мішиної боротимуться гідні й успішні чоловіки, які серйозно налаштовані підкорити талановиту актрису театру і кіно. А поки до романтичних побачень і зустрічей залишаються лічені тижні, редакція STB.UA пропонує вам повернутися в минуле і подивитися, якою ж була головна героїня в дитинстві. Фото — в матеріалі.

Ксенія народилася в Севастополі. Її мама — бухгалтерка, а тато — програміст.

Багато часу і всі канікули майбутня актриса проводила у бабусі в Нижньому Новгороді.

А ось і перші фотосесії Холостячки, які проходили в дитячому садку.

Ксенія з великою любов’ю згадує своє дитинство, хоча зізнається, що точно не відчувала себе принцесою. Швидше була пацанкою, яка могла поганяти з хлопцями у дворі і навіть дати здачі.

Більше на тему: «Холостячка»: ексклюзивні фото зі зйомок проморолика

Однак через багато років Ксенія Мішина довела не тільки собі, а й українському глядачеві, що неймовірно талановита і красива. І вже 23 жовтня за її серце боротимуться учасники проєкту «Холостячка».

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