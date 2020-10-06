Телеканал СТБ запускает социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ, которая станет частью промокампании романтического реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной. #СильнаЯ поднимет важную тему существующих в обществе стереотипов касательно женщин, показав их противоречивость и абсурдность.

Несмотря на то, что мы живем в современном мире, украинские женщины до сих пор становятся заложницами ярлыков, которые им навязывает окружение. Согласно исследованию общественного мнения, проведенного международной компанией Ipsos по заказу Фонда Елены Пинчук:

65% украинцев считают, что женщину принимают по внешнему виду, что она «в первую очередь красавица»;

59% до сих пор склонны думать, что женщины ― слабый пол;

40% уверены, что мужчина имеет право разрешить или запретить женщине какие-то поступки;

21% украинцев женщину за рулем дорогой машины называют содержанкой.

На примере откровенных историй успешных женщин #СильнаЯ поддержит и вдохновит украинок ― как тех, кто активно борется с гендерными стереотипами, так и тех, кто лично с ними столкнулся.

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Кампания #СильнаЯ ― это 14 откровенных интервью, в которых известные телеведущие, звёзды и блогеры-миллионницы расскажут о том, с какими стереотипами они столкнулись на пути к успеху и продолжают сталкиваться сегодня.

Героинями кампании стали: ведущая программы «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева, главный редактор информационной службы телеканала ICTV и ведущая программы «Факты» Елена Фроляк, ведущая программы «Вікна-новини» Яна Брензей, топ-модель и ведущая проекта «Супер Топ-модель по-украински» на Новом канале Алла Костромичева, инфлюэнсеры и бизнес-вумен Татьяна Пренткович, Алина Френдий и София Стужук, победительница шоу «Холостяк», блогер и бизнес-вумен Даша Квиткова, фитнес-тренер Марина Боржемская, бренд-шеф, ресторатор и судья шоу «МастерШеф» Ольга Мартыновская, режиссер, сценарист и ведущая проекта «О чем молчат женщины» Оксана Байрак, тележурналист и мама в декрете Кристина Решетник, актриса театр и кино Наталка Денисенко и, конечно же, главная героиня романтического реалити «Холостячка» Ксения Мишина.

Это будут искренние разговоры о любви и отношениях, воспитании детей, совмещении карьеры и семьи, распределении гендерных ролей, самореализации и пути к мечте. Героини кампании до сих пор слышат в свой адрес стереотипные комментарии «тебя муж устроил на телевидение», «сильная женщина не может быть женственной», «когда уже дети?», «кому ты нужна с тремя детьми?», «ты променяла семью на карьеру», «ты ничем не занимаешься» и многие другие. Но #СильнаЯ ― это кампания про женщин и для женщин, которые сами выбирают свою судьбу здесь и сейчас.

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Запуск телеканалом СТБ проекта «Холостячка» вскрыл еще несколько наболевших в обществе стереотипов, начиная от права женщины быть главной героиней романтического реалити и выбирать партнера до ярлыков в отношении будущих свиданий и церемоний роз. Об этом также поговорят героини кампании #СильнаЯ.

Кампания стартует 7 октября и будет реализована на всех диджитал-площадках телеканала СТБ. Интервью героинь будут выходить ежедневно до премьеры шоу «Холостячка».

Мы призываем всех женщин присоединиться к кампании и делиться своими историями противостояния стереотипам в комментариях под интервью героинь или на собственных страничках в соцсетях под хештегом #СильнаЯ

Video: Холостячка: СТБ запускает диджитальную кампанию #СильнаЯ против стереотипов СТБ запускает диджитальную кампанию #СильнаЯ, которая станет частью промокампании проекте Холостячка с Ксенией Мишиной. #СильнаЯ - видео с героинями - смотреть Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ