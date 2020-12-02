«Про що мовчать жінки» 13 випуск: Чи припустимо жінці бути чайлдфрі?

Чи має жінка право не хотіти дитину? Чи є материнство обов’язком? За довгі роки героїня нового випуску змучилася шукати відповіді. Втомившись від запитань, коли ж вона народить, Наталія прийшла в студію проєкту «Про що мовчать жінки» до Оксани Байрак.

«Іноді люди підходять з трафаретами: заміжня? діти є? І у всіх виникає запитання у відповідь: а чому ні?», — каже Наталія.

Та головне запитання, з яким вона прийшла в студію, — чи варто їй заводити дітей заради сімейного щастя?

«Я зараз культивую свій маленький окремий рай. Та з появою дитини будь-яке сімейне життя може перетворитися на пекло. Запитання полягає в тому, чи варто мені поставити все на кін і народити дитину? І чи є дитина ціною несамотності?», — роздумує жінка.

Оксана Байрак зібрала два табори гостей. Одні вважають, що діти — важливий складник життя будь-якої жінки, інші — підтримують рух чайлдфрі.

Противники чайлдфрі зазначають, що всі відмовки — це прикриття безвідповідальності й інфантильності. Адже поява дітей мотивує жінку реалізовуватися не тільки заради себе, а й заради дитини. Ідеться про сучасне материнство: встигнути і гроші заробити, і дітей виховати. Мати не має бути з патьоками від молока на сорочці. Сьогодні матері досить сучасні й успішні.

Психологиня зазначила, що швидше за все героїня переймає страхи і досвіди невдалих пологів своєї матері. Наталія також підтвердила, що боїться покалічити своє тіло, залишитися з післяпологовою депресією і розтягнутим животом. Однак це не єдині страхи жінки. Їй також складно перебудувати своє життя під графік материнства, виховання, турботи й вирішення чужих проблем.

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А ось гості програми зауважили ще одну сторону чайлдфрі. Генетичні захворювання можуть передаватися від матері дітям. Тому якщо жінка усвідомлює, що не зможе підняти на ноги хвору дитину, то прийняти позицію чайлдфрі — доречно. Ба більше, експерти, які захищають права жінок, зазначили: будь-який вибір жінки у сфері репродуктивної функції має право на існування. Передовсім жінка народжує для себе, а не для суспільства. Тому нав’язані стереотипи не повинні впливати на вибір, що робити зі своїм тілом.

Ще один страх Наталії — не полюбити дитину. Це випливає з шаблонів, що жінка зобов’язана народити і дбати про своє чадо.

Чому формується небажання мати дітей?

Інфантилізм. Дитина росте в успішній родині і вона одна. Батьки дуже опікають і не формують почуття відповідальності. Жінка не може прийняти в собі дівчинку, яку не прийняла її мама. Наприклад, якщо батьки завжди нав’язували шаблони лідерства. Травматичне дитинство. Наприклад, поява молодших братів або сестер, коли мама починає транслювати гіперопіку над іншим малюком.

Наприкінці випуску Наталія ухвалила важливе рішення: «Я вибираю сім’ю з двох осіб», — підсумувала жінка.

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