Уже в эту пятницу, 23 октября, стартует главное романтическое реалити страны ― «Холостячка» с Ксенией Мишиной. В преддверии премьеры телеканал СТБ запустил социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ, последней участницей которой стала сама Холостячка! Мы уверены, что грядущее реалити будет разрушать все стереотипы, выстроенные обществом относительно женщин и Ксении в том числе! Поэтому в своем интервью главная героиня рассказала о другой стороне медийной жизни, бесконечно сложном и загруженном графике и восприятии мужчинами актрис. Но самое главное, Ксения дала ответ, почему она #СильнаЯ!

Главная Холостячка Украины призналась, что категорически не согласна с мнением общества касаемо выбора в отношениях. Почему-то принято считать, что именно мужчины решают, за кем им приударить или поухаживать. Но никто не смотрит на ситуацию с другой стороны. Женщина решает не меньше, ведь если она не захочет, то не позволит проявлять любую инициативу в свою сторону.

«Я в целом придерживаюсь такого мнения, что по жизни выбирает женщина. Мы привыкли к тому, что мужчина подошел, взял и решил. Но на самом деле, выбирает мужчину женщина. Она открывает будто перед ним дверь. Мол, заходи. Вот. Дает разрешение. Выбирая таким образом. А затем уже действует мужчина. И только после уже он проявляется: проявляет свою инициативу, свои какие-то действия, ухаживания, заботу», — рассказывает Ксения.

Более того, Холостячка поделилась, что ждет зрителей в романтическом реалити. Мужчины абсолютно разные, с разными целями, темпераментами, вкусами и привычками. Но именно это и позволило Ксении пройти достойно путь, в котором ей посчастливилось прожить отрезок жизни со своими ошибками, их исправлением, познанием и зовом сердца.

«Честно говоря, не знаю, как отреагируют зрители на все ситуации, которые будут там происходить. Но это мой жизненный путь. Период моей жизни, который я по-настоящему прожила. В котором я была — я. И я точно так же могу ошибаться, точно так же могу оставаться непонятой, исправлять эти ошибки. Потому что это жизнь. Мы все живые люди. С эмоциями, с какими-то своими понятиями, шаблонами, стереотипами. Я вообще за то, чтобы стереотипы разрушать. И в определенный момент этого проекта я вообще поняла, что я ничего не знаю о мужчинах. И они настолько все разные. Но каждая женщина может найти подход к мужчине. Главное, захотеть. И точно так же мужчина может найти подход к женщине, главное ― желание», — отметила Холостячка.

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Ксения Мишина также поблагодарила всех участниц кампании #СильнаЯ, которые поддержали ее в канун премьеры главного реалити этой осени:

«Я хочу выразить огромную благодарность всем героиням проекта #СильнаЯ за то, что они поддержали меня. За то, что рассказали свои истории успеха и борьбы со стереотипами. За то, что они были максимально откровенны. Я посмотрела все интервью с большим удовольствием и открыла каждую женщину по-новому».

Не пропустите уже в эту пятницу, 23 октября, в 19:00 премьеру проекта «Холостячка». Включайте телеканал СТБ и окунитесь в мир настоящих чувств, влюбленности, романтики и разрушения стереотипов! Ведь там, где есть любовь, нет места шаблонам!

Video: #СильнаЯ Ксения Мишина: Я придерживаюсь мнения, что по жизни выбирает женщина Актриса и Холостячка Ксения Мишина дала интервью для кампании СильнаЯ. Интервью Ксении Мишиной для проекта Холостячка 2020 на СТБ - смотрите в материале Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ