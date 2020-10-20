СильнаЯ Ксенія Мішина: Я дотримуюся думки, що по життю вибирає жінка

Уже цієї п’ятниці, 23 жовтня, стартує головне романтичне реаліті країни «Холостячка» з Ксенією Мішиною. Напередодні прем’єри телеканал СТБ запустив соціальну диджитальну кампанію #СильнаЯ, останньою учасницею якої стала сама Холостячка! Ми впевнені, що майбутнє реаліті руйнуватиме всі стереотипи, сформовані суспільством щодо жінок і Ксенії в тому числі! Тому у своєму інтерв’ю головна героїня розповіла про інший бік медійного життя, нескінченно складний і завантажений графік та сприйняття чоловіками актрис. Та найважливіше, Ксенія відповіла, чому вона #СильнаЯ!

Головна Холостячка України зізналася, що категорично не згодна з думкою суспільства стосовно вибору в стосунках. Чомусь вважають, що саме чоловіки вирішують, до кого їм позалицятися. Але ніхто не дивиться на ситуацію з іншого боку. Жінка вирішує не менше, адже якщо вона не захоче, то не дозволить виявляти будь-яку ініціативу в свій бік.

«Я загалом дотримуюся такої думки, що по життю вибирає жінка. Ми звикли до того, що чоловік підійшов, узяв і вирішив. Але насправді, вибирає чоловіка жінка. Вона відкриває ніби перед ним двері. Мовляв, заходь. Ось. Дає дозвіл. Вибираючи таким чином. А потім уже діє чоловік. І тільки після цього вже він проявляється. Виявляє свою ініціативу, свої якісь дії, залицяння, турботу», — розповідає Ксенія.

Ба більше, Холостячка поділилася, що саме чекає на глядачів у романтичному реаліті. Чоловіки абсолютно різні, з різними цілями, темпераментами, смаками і звичками. Але саме це і дозволило Ксенії пройти гідно шлях, на якому їй пощастило прожити відрізок життя зі своїми помилками, їх виправленням, пізнанням і покликом серця.

«Чесно кажучи, не знаю, як відреагують глядачі на всі ситуації, які будуть там відбуватися. Але це мій життєвий шлях. Період мого життя, який я по-справжньому прожила. В якому я була — я. І я так само можу помилятися, точно так само можу залишатися незрозумілою, виправляти ці помилки. Тому що це життя. Ми всі живі люди. З емоціями, з якимись своїми поняттями, шаблонами, стереотипами. Я взагалі за те, щоб стереотипи руйнувати. І в певний момент цього проєкту я зрозуміла, що я нічого не знаю про чоловіків. І вони настільки всі різні. Але кожна жінка може знайти підхід до чоловіка. Головне, захотіти. І точно так само чоловік може знайти підхід до жінки, головне ― бажання», — зазначила головна героїня.

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Ксенія Мішина також подякувала всім учасницям кампанії #СильнаЯ, які підтримали її напередодні прем’єри головного реаліті цієї осені:

«Я хочу висловити величезну подяку всім героїням проєкту #СильнаЯ за те, що вони підтримали мене. За те, що розповіли свої історії успіху і боротьби зі стереотипами. За те, що вони були максимально відвертими. Я залюбки подивилася всі інтерв’ю і відкрила кожну жінку по-новому».

Не пропустіть уже цієї п’ятниці, 23 жовтня, о 19:00 прем’єру проєкту «Холостячка». Вмикайте телеканал СТБ і пориньте у світ справжніх почуттів, закоханості, романтики і руйнування стереотипів! Адже там, де є кохання, немає місця шаблонам!

Video: #СильнаЯ Ксенія Мішина: Я дотримуюся думки, що по життю вибирає жінка Акторка і Холостячка Ксенія Мішина дала інтерв'ю для кампанії СильнаЯ. Інтерв'ю Ксенії Мішиної для проєкту Холостячка 2020 на СТБ - дивіться в матеріалі

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