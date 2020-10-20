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Чем будет удивлять 1 выпуск проекта «Холостячка»?

20.10.2020

23 октября главная Холостячка Украины появится на всех телеэкранах страны и наконец-то познакомится с достойными мужчинами, готовыми на все ради ее внимания! Традиционно, встреча пройдет в формате Первой вечеринки, на которой каждый попытается сделать все возможное, чтобы по итогу получить бутоньерку и продолжить общение с Ксенией! Это нельзя пропустить, поэтому включайте телеканал СТБ 23 октября в 19:00!    

В романтическом реалити «Холостячка» зритель познакомится с настоящей Ксенией Мишиной. Поклонники привыкли наблюдать за ее ролями, перевоплощениями и самыми разными характерами героинь. Однако уже 23 октября актриса предстанет перед камерами без сценария, выученного текста и партнеров по съемочной площадке. Реалити «Холостячка» — настоящий жизненный этап, который Ксения пройдет вместе с вами!

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Главная героиня больше расскажет о себе зрительницам. Мы узнаем, какие мужчины нравятся Ксюше, а что в противоположном поле она точно не приемлет! Самыми интересными и интригующими остаются вопросы: 

  • Как же участники будут удивлять девушку?
  • Какие сюрпризы приготовили мужчины, чтобы запомниться?
  • Кто пригласит Холостячку прокатиться на своем авто и попробует первым делом впечатлять достатком?
  • Почему два друга не побоятся прийти на проект и побороться за сердце одной женщины? Возможно ли сохранить после этого хорошие отношения?
  • На какие экстравагантные поступки готовы некоторые претенденты, чтобы уже при первой встрече больше времени провести с Ксюшей?
  • И, конечно же, кто получит бутоньерки на первой Церемонии?

Video: Чем будет удивлять 1 выпуск проекта «Холостячка»?

Что будет в 1 выпуске проекта Холостячка? Смотреть 1 выпуск от 23.10.2020 проекта Холостячка с Ксение Мишиной. Смотрите анонс проекта Холостячка 2020 Украина

Video: Чем будет удивлять 1 выпуск проекта «Холостячка»?

Что будет в 1 выпуске проекта Холостячка? Смотреть 1 выпуск от 23.10.2020 проекта Холостячка с Ксение Мишиной. Смотрите анонс проекта Холостячка 2020 Украина

Video: Чем будет удивлять 1 выпуск проекта «Холостячка»?

Что будет в 1 выпуске проекта Холостячка? Смотреть 1 выпуск от 23.10.2020 проекта Холостячка с Ксение Мишиной. Смотрите анонс проекта Холостячка 2020 Украина

Волшебная романтика, зарождение чувств, накал страстей и борьба мужчин — все это ждет нас в проекте «Холостячка». Не пропустите 1 выпуск и Первую вечеринку! Включайте телеканал СТБ в 19:00 уже 23 октября, в пятницу!

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