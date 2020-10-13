Уже 23 октября на телеканале СТБ состоится главная осенняя премьера — проект «Холостячка». Зрители с нетерпением ждут старт выпусков, чтобы узнать, кто же пришел побороться за сердце главной героини — талантливой актрисы Ксении Мишиной. Немного приоткрываем занавес и делимся подробностями о грядущем невероятно красивом и честном проекте. Эксклюзивные кадры участников и Первой вечеринки — смотрите в материале.

У первой Холостячки Украины — самые достойные претенденты на ее сердце. Безусловно, все мужчины успешны, уникальны и харизматичны. Однако так хочется скорее узнать, кто же борется за внимание звезды кино.

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Вскоре на телеканале СТБ состоится премьерный выпуск реалити «Холостячка». И традиционно, как и в проекте «Холостяк», он пройдет в формате вечеринки. Главная героиня встретит каждого участника и познакомится с ним лично. Кто они — узнаем совсем скоро.

Video: «Холостячка»: эксклюзивный инсайд об участниках и Первой вечеринке Кто стал участникам проекта Холостячка? Смотрите первые кадры участников проекта Холостячка 2020. Кто поборется за сердце Холостячки Ксении Мишиной

А пока известно, что среди соперников придут два друга! Возможно ли такое в условиях борьбы за любовь — посмотрим. Также на встречу с Ксенией приедет юрист на миллиард. Более того, пригласит ее в свою машину, чтобы с первых минут провести как можно больше времени вместе.

Video: «Холостячка»: эксклюзивный инсайд об участниках и Первой вечеринке Кто стал участникам проекта Холостячка? Смотрите первые кадры участников проекта Холостячка 2020. Кто поборется за сердце Холостячки Ксении Мишиной

Не пропустите главную премьеру осени — «Холостячка». Включайте 23 октября телеканал СТБ в 19:00 и окунитесь в мир настоящих романтических приключений!

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