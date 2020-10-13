Уже 23 жовтня на телеканалі СТБ відбудеться головна осіння прем’єра — проєкт «Холостячка». Глядачі з нетерпінням чекають старту випусків, щоб дізнатися, хто ж прийшов поборотися за серце головної героїні — талановитої актриси Ксенії Мішиної. Трохи відкриваємо завісу і ділимося подробицями про прийдешній неймовірно красивий і чесний проєкт. Ексклюзивні кадри учасників і Першої вечірки — дивіться в матеріалі.

У першої Холостячки України — найдостойніші претенденти на її серце. Безумовно, всі чоловіки успішні, унікальні та харизматичні. Однак так хочеться швидше дізнатися, хто ж бореться за увагу зірки кіно.

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Незабаром на телеканалі СТБ відбудеться прем’єрний випуск реаліті «Холостячка». І традиційно, як і в проєкті «Холостяк», він пройде у форматі вечірки. Головна героїня зустріне кожного учасника і познайомиться з ним особисто. Хто вони — дізнаємося зовсім скоро.

Video: «Холостячка»: ексклюзивний інсайд про учасників і Першу вечірку Хто став учасникам проекту Холостячка? Дивіться перші кадри учасників проекту Холостячка 2020. Хто побореться за серце Холостячки Ксенії Мішиної

А поки відомо, що серед суперників прийдуть двоє друзів! Чи можливо таке в умовах боротьби за кохання — подивимося. Також на зустріч із Ксенією приїде юрист на мільярд. Ба більше, запросить її у своє авто, щоб із перших хвилин провести якомога більше часу разом.

Video: «Холостячка»: ексклюзивний інсайд про учасників і Першу вечірку Хто став учасникам проекту Холостячка? Дивіться перші кадри учасників проекту Холостячка 2020. Хто побореться за серце Холостячки Ксенії Мішиної

Не пропустіть головну прем’єру осені — «Холостячка». Вмикайте 23 жовтня телеканал СТБ о 19:00 і пориньте у світ справжніх романтичних пригод!

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