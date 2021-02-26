Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипов. Диджитальный проект #СильнаЯ, начатый «Холостячкой», теперь подхватили «Холостяк» и #Сильный, в центре внимания которого – откровенный разговор об «идеальном мужчине». Одним из 14 героев стал практикующий адвокат, дипломированный психолог и ведущий остросоциального проекта «Один за всех» Сергей Костыра.

В откровенном интервью Сергей впервые публично рассказал о покушении на свою жизнь. Поделился, почему не изменил после этого сферу деятельности и продолжил защищать права людей. А также поднял тему гендерных стереотипов в отношениях, эмоциях и выборе профессии.

Про семью и выбор профессии

У меня было счастливое детство. Папа работал водителем на большом автобусе, мама – фармацевтом. Когда я был маленьким, папа часто брал меня с собой в рейс, и я спал на «торпеде». Родители воспитывали во мне честность и ответственность. Они ничего не запрещали, но объясняли, как нужно делать и что каждое действие имеет свои последствия, за которые надо нести ответственность. Думаю, такое воспитание и повлияло на выбор профессии следователя. Я самостоятельно, без каких-либо настояний вступил в Национальную академию внутренних дел. Родители меня не отговаривали. Возможно, потому что никто не знал нюансов этой профессии – как ловятся преступники и что они могут стрелять.

Про покушение на жизнь

22 августа 2003 года. Я, молодой офицер СБУ, абсолютно здоровый, который проходит обследование дважды в год, получил инсульт и впал в кому на 10 дней. Единственная болезнь, которая могла привести меня в такое состояние, – это аневризма, но у меня ее исключили. Ходили слухи, что за мной пустили киллера, и он выполнил свою задачу в машине, куда я сел. Незадолго до этого я направил в суд дело рейдера, который через Украину отправлял крупные партии героина. Он получил 12 или 13 лет лишения свободы, после чего несколько раз звонил мне на телефон с угрозами. Все дни, пока я был в коме, рядом со мной была моя молодая жена. Она не отходила от меня ни на шаг.

О депрессии и фатальных мыслях

После выхода из комы мне дали два внеочередных звания, грамоту за отличную службу и списали на пенсию. На тот момент я умел только качественно ловить преступников и собирать доказательства. А здесь – зрения нет, ориентирования на местности нет, памяти нет. Сбережений также нет. Я был в отчаянии. Мне 25 лет, я месяц как женат, живем с родителями. Единственное, что осталось, – оружие, которое мне официально подарили. И я едва не воспользовался им от непонимания, что делать дальше. В тот момент я думал не о себе, а хотел лишить страданий от опеки за калекой мою жену и родителей.

О поддержке близких и возвращении к жизни

Я думаю, родные почувствовали неладное. Они меня постоянно поддерживали и были рядом. Привлекли врачей, я прошел курс реабилитации. Постепенно все стало улучшаться: вернулись зрение и память, я начал понимать, что происходит и где я нахожусь. А в день СБУ 25 марта 2004 года я сдал адвокатские экзамены. О чем до сих пор не жалею.

О решении стать адвокатом

Когда человек качественно умеет ловить, привлекать к ответственности и доводить до приговора, он также умеет профессионально защищать права. Поэтому я переквалифицировался. Некоторые экс-коллеги говорят, что я перешел на другую сторону баррикад. Но нет, это не другая сторона баррикад. Мы все равно боремся за права людей. Ведь если человек нарушил закон, он должен за это отвечать. А если в это время закон нарушает следователь или оперативный сотрудник, он также должен за это отвечать.

О «мужских» и «женских» профессиях

Единственное, что я разделяю на мужское и женское, это белье. И еще рожать детей мужчины не могут. Все. Вопрос гендерности в выборе профессии, хобби или занятий не должен стоять. У нас есть девушки – чемпионки мира по бодибилдингу и чемпионки мира по ММА. Профессия или род занятий должны нравиться и приносить кайф человеку. Вот я кайфую от своей работы. И я благодарен родителям, что дали мне свободу выбрать свой путь, а не настаивали на том, что хотелось бы им.

Почему мужчина – это не голова, а женщина – не шея

В Украине вопрос гендерности сверхострый. Потому что украинцы живут по совдеповской модели поведения, где «мужчина – это голова, женщина – шея», а ребенок – непонятно что. Это неправильно, брать анатомию человека и персонализировать ее. Человек – это человек, который имеет права. И согласно Европейской конвенции по правам человека он имеет право выбора в вопросах профессии и право быть равным в отношениях, которые защищены конституцией.

Больше по теме: #Сильный. Андрей Рыбак: Мне говорили «мальчики не плачут», а как реагировать по-другому – никто не объяснял

Про токсичные отношения и «бьет – значит любит»

Действительно, проблема токсичных отношений существует. Женщина, которая попадает в сети обидчика, боится из них выйти, потому что появляются мысли, куда она пойдет и что будет делать дальше. А еще есть стереотип «бьет – значит любит», который дети могут слышать с детства. И это ответственность родителей, чтобы их дети этого не слышали и не видели. Если вас бьют, обратитесь к близким. Если вас что-то не устраивает в отношениях – ставьте точку или идите к психологу. Но тут появляется еще один стереотип: «а что люди скажут?». И это совершенно неважно! Нельзя обидчику позволять верить в то, что он безнаказанно будет и дальше вас бить.

О важности проявления эмоций

Сильный мужчина – это тот, который умеет правильно расставить акценты в своей жизни, а не тот, кто не проявляет эмоций. Он же не памятник. Он – живой человек. Если мужчины не проявляют эмоций, это состояние стресса поглощает их. Не зря же говорят: «поплачь, выплесни – и станет легче». Есть даже в психологии такой прием, когда человек выходит на большое пространство, где он совершенно один, и кричит. Таким образом он высвобождает свои эмоции наружу. И это нормально. Эмоции – это твои переживания и реакции на определенные обстоятельства в жизни.

Наше общество от других отличается тем, что, когда нам плохо на душе, мы идем пить водку с кумом. Но никто не думает о том, что на утро и проблема не исчезнет, и будет плохое самочувствие. Если плохо на душе – идите к психологу. Если что-то болит – к врачу. Никто вас никогда не осудит.

И не стесняйтесь вовремя признать, что были неправы. В последние месяцы жизни моей бабушки я редко к ней приезжал. Я перестроил ей дом, но виделся с ней гораздо меньше, чем в детстве. Помню, она жарила мне семечки и в платке привозила пирожки. Перед Рождеством я таки доехал до нее. Захожу в комнату и вижу свою бабуленьку без сознания. Взял ее за руку и извинился. В тот момент я заплакал. А через несколько дней она умерла. Но я успел извиниться, и мне стало легче. Это главное: успеть признать то, что ты не прав, и пытаться это исправить, если есть возможность.

О своем наибольшем страхе

Есть у меня мой самый большой страх в мире. Независимо от того, насколько много всего я уже видел, вы мне покажете червя – и я потеряю сознание! Я очень боюсь пресмыкающихся еще с детства. Как-то увидел у дома что-то длинное и черное, возможно, это был уж или гадюка, и это ощущение угрозы осталось. А еще и папа мне рассказывал, как покойный дедушка работал лесничим и в его дом заползали змеи. И как на отца чуть не напала змея, потому что он ей на хвост наступил. У меня после этих историй появился панический страх. Представляете, что я чувствую, когда мой сын в зоопарке просит зайти с ним в террариум… У меня волосы дыбом поднимаются!

О воспитании сына Саши

Я не ограничиваю сына, как когда-то не ограничивали меня мои родители. Но я также ему объясняю, что нужно делать и почему. Саша растет с пониманием, что если он хочет дорогостоящую игрушку – должен накопить деньги. Мы не говорим о «заработать на нее, убирая дом» – это неправильно. Мы говорим об экономии из средств, которые дети получают на праздники от родственников. Саша не тратит эти средства, а, как он мне говорит, занимается финансовой грамотностью. Это его выбор, ему приятно покупать желаемое за свой счет.

О работе ведущим в проекте «Один за всех»

Я не могу сдержать эмоций, когда слышу о страданиях детей. Переживаю каждую историю вместе с героем. И не понимаю тех комментаторов, которые критикуют меня за эмоции в студии. Будто ведущий должен быть толерантным и понимать все стороны конфликта. Извините, но как я должен понимать педофила, который насиловал собственную дочь?! Какое ему оправдание? Его нет. Поэтому эмоции – это не слабость. Эмоции – это не невоспитанность.

Больше по теме: #Сильный. Алексей Тригубенко: О статусе «идеального мужчины», поиске себя и страхе не оправдать ожидания близких

Важно, что «Один за всех» не только транслирует историю в массы, но и после съемочного процесса продолжает помогать героям в решении проблем. Я и журналисты лично едем в командировку – и это прямая помощь людям восстановить справедливость.

Смотрите полное интервью Сергея Костыры для кампании #Сильный:

Video: #Сильный. Ведущий «Один за всех» Сергей Костыра о покушении на свою жизнь, самый большой страх и стереотипы

Напомним, героями кампании #Сильный стали: ресторатор и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво; ведущий реалити «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник; ведущий остросоциального проекта «Один за всех» Сергей Костыра; блогер и продюсер группы TVORCHI Петр Заставный; блогер и предприниматель Ваня Крышталь; актер, звезда сериалов «Крепостная», «Спіймати Кайдаша» и др. Тарас Цымбалюк; главный Холостяк весны 2021 и бизнесмен Михаил Заливако; телеведущий, бизнесмен и блогер Никита Добрынин; психолог Андрей Козинчук; автор Студии «Квартал 95» Александр Эллерт; финалист проекта «Холостячка» Алексей Тригубенко; радиоведущий, комик, автор юмористических проектов Андрей Рыбак; морпех, ветеран войны Сергей Панков; полицейский Сергей Багалика.

* #Сильный – это откровенный разговор о методах воспитания, через которые пришлось пройти героям кампании в раннем детстве, о распределении ролей в семье и праве на открытое проявление эмоций. О том, становится ли мужчина менее мужественным, принимая решение остаться в декрете с ребенком, обратиться за помощью к психологу, поддержать карьеру второй половинки или выбрать профессию, которую общество считает «не мужской». Многие из героев кампании впервые заговорят на эти темы публично ― чтобы помочь в преодолении стереотипов о мужчинах и чтобы поддержать женщин, которые идут к своей цели, несмотря на давление общественных предрассудков.

Кампания стартовала 17 февраля. Интервью героев выходят ежедневно в 17:00 на диджитал-площадках телеканала СТБ.