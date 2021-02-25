Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипов. Диджитальный проект #СильнаЯ, начатый «Холостячкой», продолжили «Холостяк» и #Сильный, в центре внимания которого ‒ откровенный разговор об «идеальном мужчине». Одним из 14 героев кампании стал финалист реалити «Холостячка», предприниматель Алексей Тригубенко.

В эксклюзивном интервью для кампании #Сильный Алексей рассказал, как с самого детства боялся не оправдать ожидания близких, о депрессии и эмоциональном истощении, поиске себя и о том, почему его злит статус «идеального мужчины», которым его наградили зрительницы романтического реалити «Холостячка». А также признался, кто из женщин ему нравится и кто будет главным в его будущей семье.

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О семье

У меня очень молодые родители. Я появился, когда отцу было всего 18 лет, через 3 года родилась моя сестра. Я хорошо помню, как папа старался сделать все, чтобы мы жили в достатке, тепле и уюте. Отец искал возможности и однажды собрал нас и повез в Германию. Мы жили в общежитии, он учил немецкий, чтобы его взяли на работу. Через месяц он выучил язык и устроился охранником в хорошую компанию, начал зарабатывать деньги. Мне было лет 5, но я хорошо помню, на что тогда шел мой отец, чтобы у нас было на что купить поесть. Мои родители оба старались для нас, упорно трудились, развивались, и мы всегда вместе отдыхали. У нас была очень дружная семья, но мы прошли все ‒ и огонь, и воду.

О страхе не оправдать ожидания близких

Когда ты растешь в семье с сильным отцом, хочется соответствовать, не упасть в грязь лицом. Я рос с мыслью, что не могу быть недостойным своих родителей, не могу проиграть. Мне было стыдно, когда что-то не получается, ведь у твоего отца в 18 лет было больше, чем у тебя в 30. Во время университета я всегда старался сделать что-то такое, чтобы доказать родителям, что я тоже могу чего-то добиться. И насколько тяжело и болезненно было принимать неудачи. Только 3 года назад, когда я начал работать над собой, я понял, что не хочу родителям ничего доказывать, я их люблю такими, какие они есть. И только после этого мне стало намного легче жить.

О поиске себя

Родители всегда стараются оберегать своих детей от возможных проблем. И когда ты им говоришь про какую-то невероятную идею, у них появляется страх, что у тебя может не получиться. Мои родители не хотели, чтобы я вляпался в какую-то плохую историю, а я очень хотел открыть свой бизнес. Поэтому так тяжело было воспринимать провалы. Ты знаешь, что отец тебе снова скажет: «Ну вот, видишь, я же говорил, что у тебя ничего не получится». В какой-то момент я действительно попал в долги. У меня была убыточная логистическая компания, я потерял много денег, но год не мог решиться ее закрыть. Мне не хотелось признавать свою неправоту.

После многих лет неудачных попыток организовать свой бизнес мне сказали: «Леш, у тебя же ничего не получается, пора остепениться». И я уступил, устроился в компанию по доставке овощей и фруктов грузчиком. Просто потому что мне нужна была работа и я не мог вернуться с собеседования и сказать, что даже на такую работу меня не взяли. Перебирал овощи, фрукты, разгружал фуры. Я хорошо разбирался в работе с компьютером, поэтому начал помогать администраторам на складе. Тогда меня повысили, я стал менеджером. Моя девушка была счастлива, что наконец-то у меня все получается; мои родители были очень горды, что наконец-то я нашел стабильную работу и у меня хорошая зарплата. Единственный, кто не был счастлив, ‒ это я. Потому что всегда хотел свое дело. Пусть это будет маленький ларек с кофе, но это будет мой ларек с кофе, от которого я буду кайфовать. Я какое-то время старался заглушить эту мысль, но в итоге уволился, чтобы снова открыть бизнес.

С девушкой отношения, которые до этого длились 7 лет, начали портиться. От родителей я вообще не брал трубку, потому что мне нечего было им сказать. Но я был счастлив, потому что у меня начался новый этап.

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Об идеальности

Я долго злился, что зрительницы «Холостячки» меня называли идеальным. Потому что у меня куча недостатков, я себе ужасно не нравлюсь: мне не нравится, как я разговариваю, как выгляжу, как пишу. И, возможно, это подстегивает меня постоянно работать над собой. У меня нет цели нравиться всем. В своем блоге я такой, как есть, со всеми своими недостатками и мыслями. Я могу общаться со своей аудиторией на любые темы и не завишу от чужого мнения.

О депрессии

Я на собственном опыте знаю, что такое депрессия и эмоциональное истощение. В январе прошлого года у меня было очень сложное состояние, такое впечатление, как будто стеной придавило. Были серьезные проблемы на работе, были проблемы с партнерами, у меня прям по всем фронтам было все очень плохо. Не хотелось выходить из дома, общаться с друзьями. Пришлось хорошенько поработать над собой, чтобы вернуться в нормальное состояние.

После финала «Холостячки» на какое-то время я даже потерял веру в себя. Появилась мысль: возможно, отношения ‒ это не мое? Я стараюсь все же думать о том, что пока не встретил своего человека.

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О стереотипах

В нашем обществе много стереотипов. «Мужчина не плачет» ‒ мне тоже такое говорили. Мой папа ‒ мастер спорта по восточным единоборствам, поэтому он с детства учил меня карате, отдавал в школы по тхэквондо, по разным боевым искусствам. Он хотел, чтобы я, как он, был более мужественным. Сейчас я считаю, что для того, чтобы быть мужественным, мне не обязательно ходить на бокс. Еще меня задевает стереотип, что мужчина должен зарабатывать больше. Это не имеет значения, я видел много пар, в которых мужчина зарабатывает меньше женщины в 10 раз, и у них офигенные отношения. «У мужчины должно быть много женщин, все они полигамны» ‒ я не знаю, откуда это пошло? У меня есть примеры мужчин, которые очень успешны во всех сферах своей жизни и у них классная семья, одна любимая женщина.

Стереотип, что мужчина обязательно должен быть главой семьи (по статистике 57 % украинцев считают, что главой семьи должен быть мужчина. ‒ Авт.). В моем случае это точно будет наоборот: женщина ‒ голова, а я шея (улыбается). В плане семьи я полностью доверяю своей второй половинке. Это партнерство. Мне главное, чтобы моя женщина была счастлива.

О женщинах

Мне интересно общаться с успешными женщинами. Восхищаюсь тем, что делает Лера Бородина. Я, когда первый раз увидел ее на конференции, просто обалдел. Нравится жена Гриши Решетника ‒ Кристина. Как она все успевает с тремя детьми, не понимаю! Вообще для меня семья Гриши ‒ это пример того, какую семью хотел бы и я. А самым главным примером сильной женщины для меня остается моя мама.

О проектах «Холостяк» и «Холостячка»

«Холостяк» помогает понять, какие могут быть эмоции, какие могут быть чувства, насколько разные люди могут друг другу подходить или как люди, которые изначально могут не понравиться, в итоге зажигают искру, находят любовь. Я всех своих друзей и знакомых отправляю на проекты «Холостяк» и «Холостячка». Ребята, это лучшее, что может с вами произойти! А новому Холостяку Мише Заливако желаю найти своего человека, постараться максимально раскрыть каждую девушку как личность, понять, кто из них твой человек, и не бояться принимать решение.

Смотрите полное интервью Алексея Тригубенко здесь:

Video: #Сильный. Алексей Тригубенко: О статусе «идеального мужчины», поиске себя и страхе не оправдать ожидания близких Смотрите эксклюзивное интервью Алексея Тригубенко для кампании Сильный СТБ. Кампания Сильный - откровенный разговор о мужчинах и стереотипах

Напомним, героями кампании #Сильный стали: ресторатор и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво; ведущий реалити «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник; ведущий остросоциального проекта «Один за всех» Сергей Костыра; блогер и продюсер группы TVORCHI Петр Заставный; блогер и предприниматель Ваня Крышталь; актер, звезда сериалов «Крепостная», «Спіймати Кайдаша» и др. Тарас Цымбалюк; главный Холостяк весны 2021 и бизнесмен Михаил Заливако; телеведущий, бизнесмен и блогер Никита Добрынин; психолог Андрей Козинчук; автор Студии «Квартал 95» Александр Эллерт; финалист проекта «Холостячка» и бизнесмен Алексей Тригубенко; радиоведущий, комик, автор юмористических проектов Андрей Рыбак; морпех, ветеран войны Сергей Панков; полицейский Сергей Багалика.

*#Сильный ‒ это откровенный разговор о методах воспитания, через которые пришлось пройти героям кампании в раннем детстве, о распределении ролей в семье и праве на открытое проявление эмоций. О том, становится ли мужчина менее мужественным, принимая решение остаться в декрете с ребенком, обратиться за помощью к психологу, поддержать карьеру второй половинки или выбрать профессию, которую общество считает «не мужской». Многие из героев кампании впервые заговорят на эти темы публично ‒ чтобы помочь в преодолении стереотипов о мужчинах и чтобы поддержать женщин, которые идут к своей цели, несмотря на давление общественных предрассудков.

Кампания стартовала 17 февраля. Интервью героев выходят ежедневно в 17:00 на всех диджитал-площадках телеканала СТБ.