Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипов. Диджитальный проект #СильнаЯ, начатый «Холостячкой», теперь подхватили «Холостяк» и #Сильный, в центре внимания которого – откровенный разговор об «идеальном мужчине». Одним из 14 героев стал полицейский Сергей Багалика.

В откровенном и очень позитивном интервью Сергей опровергает стереотип, что декрет только для женщин. Он рассказал, почему решил уйти в декретный отпуск вместо жены, как его окружение приняло это решение и трудно ли ему ухаживать за пятимесячным сыном Тимофеем. А также поделился, с какими стереотипами по отношению к полицейским сталкивается ежедневно и как с ними борется.

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Официальная статистика

По данным Государственной службы статистики, только 3 % украинских пап идут в декретный отпуск.

60 % опрошенных украинцев считают, что мужчины должны материально обеспечивать семью. А ухаживать за детьми – это якобы женское дело.

65 % украинцев (71 % женщин и 59 % мужчин) знают о том, что отец имеет право взять отпуск по уходу за детьми.

30 % женщин хотели бы, чтобы отец ребенка взял отпуск по уходу за ребенком хотя бы на время вместо них, при этом только 20 % мужчин ответили, что хотели бы взять отпуск по уходу за ребенком на некоторое время. Таких больше всего среди молодых и старших мужчин.

18 % украинцев (16 % женщин и 20 % мужчин) отрицательно относятся к мужчинам, которые берут отпуск по уходу за детьми.

Большинство мужчин, которые не рассматривают возможность взять декретный отпуск даже при условии экономической выгоды, объясняют это гендерными стереотипами.

О решении пойти в декретный отпуск

Еще до рождения ребенка мы с женой решили, что в декретный отпуск пойдет тот, у кого будет больше на это возможностей. Наш малыш Тимофей родился 5 месяцев назад. И в этот период так получилось, что моя жена зарабатывает больше денег. К тому же, она физическое лицо-предприниматель, не имеет трудовых отношений и автоматически не имеет права на декретный отпуск. Поэтому нам выгоднее, чтобы в декретный отпуск пошел я.

Я человек, который пытается получить это право для себя, для своего ребенка, и вообще для всех мужчин нашей страны. Я жду новый закон, который нормирует и даст возможность папе и маме чувствовать себя равными в том, чтобы идти в отпуск по уходу за ребенком по выбору. Стереотип, что это должна делать женщина, как и любой другой стереотип в обществе, только сужает поле зрения и сдерживает человека в своей жизни и развитии. Если папе, бабушке или дедушке хочется идти в отпуск по уходу за ребенком – это нужно делать. Ты делаешь это для своего ребенка, а не на показ для кого-то. Я знаю, что сегодня многие мужчины не представляют себя в декретном отпуске – это результат давления общества.\

О реакции окружения

Мне повезло – у меня прогрессивный круг знакомых. Не было такого, чтобы кто-то из них сказал, что мой декрет – это неправильно и что это должна делать моя жена. Все прекрасно понимают, что я делаю то, что хочу делать. Но, когда я гуляю с сыном на улице, реакции бывают разные. Мамочки с маленькими детьми вообще реагируют нормально. А вот просто девушки и женщины, которые сидят рядом со мной на лавочке, начинают обсуждать, что как-то это необычно, почему это человек один гуляет с грудным ребенком и еще и самостоятельно готовит ему смесь или меняет подгузник.

Об уходе за ребенком

Это совсем не сложно. Если это делает женщина, то это может делать и мужчина. Есть определенные физиологические потребности, как, например, грудное вскармливание, которые мужчина точно не может делать сам, а все остальное он способен: купать ребенка, пеленать, кормить смеси, укачивать и играть с ним. Я верю в то, что можно на уровне делать те же обязанности.

Меня всегда тянет к сыну. Я даже на работе думаю о своем ребенке: как лучше сделать, чтобы он не плакал, куда мы можем пойти погулять, как с ним поиграть. Если бы мне пришлось больше работать и поэтому меньше видеть своего ребенка, это внесло бы некий деструктив для меня.

О проекте Инспектор Котик

Я работаю с детьми на предмет самосознания, учу их безопасности и правилам. Но в детский сад нельзя прийти с листком в форме и начать говорить с детьми на такие серьезные темы – от этого не будет пользы. Поэтому я придумал инспектора Котика – это маленький котенок, которого я надеваю на руку. И дети помогают ему учить правила. Они так внимательно слушают, что слышно, как пролетает муха. Мне воспитатели или директора садиков часто говорят: «Знаете, у нас никогда не было воспитателей-мужчин. Если захотите сменить профессию, мы с радостью будем ждать вас в нашем коллективе».

О стереотипах по отношению к полицейским

Я часто слышу, что мы все взяточники. Что мы не хотим работать, поэтому и идем в полицию. А ты на самом деле работаешь 12-часовую смену, постоянно находишься в движении и даже нет времени поесть. Я понимаю, что человек, который так говорит, мог иметь негативный опыт с другим работником полиции. Но это не значит, что все мы такие.

Бывает, приходишь в школу или детский сад, и кто-то из воспитателей обязательно скажет фразу, которую я ненавижу: «Пришел полицейский. Если будешь плохо себя вести, он тебя заберет». Это вложение этих стереотипов с самого детства. В такие моменты я всегда стараюсь создать положительный образ полицейских. Говорю, что я пришел, чтобы познакомиться и научить вас, как себя защищать. Но точно никого из вас не заберу.

Если скажу, что это совсем не обидно, то совру. Частично человек запоминает любую обиду. Но я научился такие предъявы легче воспринимать с помощью предмета в Академии патрульной полиции «Эффективная коммуникация». Нас учили – когда ты надеваешь форму, ты не Сергей, а человек, который выполняет функцию государства. И многие воспринимают тебя, как тот же государственный институт, с которым у граждан могут быть проблемы. В таких случаях мне нужно правильно объяснять человеку, что это не так.

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О стереотипах по поводу эмоций

Сильный человек – не только мужчина, но и женщина – это тот, который не боится показать своих эмоций. Это человек, который не боится жить собственной жизнью. Ведь часто мы следуем за жизнью других людей, хотим создать образ, как у других. Для меня это априори неправильно. Не надо смотреть, как у других. Лучше построить свое качественную и яркую жизнь. Мыслить позитивно и не сравнивать себя с другими. Найти человека, рядом с которым не стыдно плакать или смеяться, или рассказать свои секреты. И от этого стать здоровее физически и психологически. Тогда и стереотипов будет меньше.

Смотрите полное интервью Сергея Багалики для кампании #Сильный:

Video: #Сильный. Полицейский Сергей Багалика: Папа в декрете – это супер! Смотрите эксклюзивное интервью Сергея Багалики для кампании Сильный СТБ. Кампания Сильный - откровенный разговор о мужчинах и стереотипах

Напомним, героями кампании #Сильный стали: ресторатор и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво; ведущий реалити «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник; ведущий остросоциального проекта «Один за всех» Сергей Костыра; блогер и продюсер группы TVORCHI Петр Заставный; блогер и предприниматель Ваня Крышталь; актер, звезда сериалов «Крепостная», «Спіймати Кайдаша» и др. Тарас Цымбалюк; главный Холостяк весны-2021 и бизнесмен Михаил Заливако; телеведущий, бизнесмен и блогер Никита Добрынин; психолог Андрей Козинчук; автор Студии «Квартал 95» Александр Эллерт; финалист проекта «Холостячка» Алексей Тригубенко; радиоведущий, комик, автор юмористических проектов Андрей Рыбак; морпех, ветеран войны Сергей Панков; полицейский Сергей Багалика.

*#Сильный – это откровенный разговор о методах воспитания, через которые пришлось пройти героям кампании в раннем детстве, о распределении ролей в семье и праве на открытое проявление эмоций. О том, становится ли мужчина менее мужественным, принимая решение остаться в декрете с ребенком, обратиться за помощью к психологу, поддержать карьеру второй половинки или выбрать профессию, которую общество считает «не мужской». Многие из героев кампании впервые заговорят на эти темы публично ― чтобы помочь в преодолении стереотипов о мужчинах и чтобы поддержать женщин, которые идут к своей цели, несмотря на давление общественных предрассудков.

Кампания стартовала 17 февраля. Интервью героев выходят ежедневно в 17:00 на диджитал-площадках телеканала СТБ.