Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia продовжують кампанію проти гендерно зумовлених стереотипів. Диджитальний проєкт #СильнаЯ, розпочатий «Холостячкою», продовжують «Холостяк» і #Сильний, у центрі уваги якого – відверта розмова про «ідеального чоловіка». Одним з 14 героїв кампанії став поліціянт і тато в декреті Сергій Багаліка.

У відвертому та дуже позитивному інтерв’ю Сергій спростовує стереотип, що декрет тільки для жінок. Він розказав, чому вирішив піти в декретну відпустку замість дружини, як його оточення сприйняло це рішення та чи важко йому доглядати за п’ятимісячним сином Тимофієм. А також поділився, з якими стереотипами щодо поліціянтів стикається щодня та як із ними бореться.

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Офіційна статистика

За даними Державної служби статистики, лише 3% українських татусів ідуть у декретну відпустку.

60 % опитаних українців вважають, що чоловіки мають матеріально забезпечувати родину. А доглядати дітей – це нібито жіноча справа.

65% українців (71% жінок і 59% чоловіків) знають про те, що батько має право взяти відпустку з догляду за дітьми.

30% жінок хотіли б, щоб батько дитини взяв відпустку з догляду за дитиною хоча б на якийсь час замість них, при цьому лише 20% чоловіків відповіли, що хотіли би взяти відпустку з догляду за дитиною на деякий час. Таких найбільше серед наймолодших і найстарших чоловіків.

18% українців (16% жінок і 20% чоловіків) негативно ставляться до чоловіків, які беруть відпустку з догляду за дітьми.

Більшість чоловіків, що не розглядають можливість взяти декретну відпустку навіть за умови економічної вигоди, пояснюють це гендерними стереотипами.

Про рішення піти в декретну відпустку

Ще до народження дитини ми з дружиною вирішили, що в декретну відпустку піде той, у кого буде більше на це можливостей. Наш малюк Тимофій народився 5 місяців тому. І в цей період так вийшло, що моя дружина заробляє більше грошей. До того ж, вона фізична особа-підприємець, не має трудових стосунків і автоматично не має права на декретну відпустку. Тому нам вигідніше, щоб у декретну відпустку пішов я.

Я людина, яка намагається виборювати це право для себе, для своєї дитини, і загалом для усіх чоловіків нашої країни. Я чекаю на новий закон, який нормує і дасть можливість татові і мамі відчувати себе рівними в тому, щоби йти у відпустку по догляду за дитиною за вибором. Стереотип, що це має робити жінка, як і будь який інший стереотип у суспільстві, лише звужує поле зору і стримує людину у своєму житті та розвитку. Якщо татові, бабусі чи дідусеві хочеться йти у відпустку по догляду за дитиною – то це потрібно робити. Ти робиш це для своєї дитини, а не на показ для когось. Я знаю, що сьогодні багато чоловіків не уявляють себе в декретній відпустці – це результат тиску суспільства.

Про реакцію оточення

Мені пощастило – у мене прогресивне коло знайомих. Не було такого, щоб хтось із них сказав, що мій декрет – це неправильно й що це має робити моя дружина. Усі прекрасно розуміють, що я роблю те, що хочу робити. Але, коли я гуляю з сином на вулиці, реакції бувають різні. Мамочки з маленькими дітьми загалом реагують нормально. А от просто дівчата і жінки, які сидять поруч зі мною на лавочці, починають обговорювати, що якось це нетипово, чому це чоловік один гуляє з немовлям та ще й самостійно готує йому суміш або міняє підгузник.

Про догляд за дитиною

Це зовсім не складно. Якщо це може робити жінка, то це може робити й чоловік. Є певні фізіологічні потреби, як, наприклад, грудне вигодовування, які чоловік точно не може робити сам, а все інше він здатен: купати дитину, пеленати, годувати суміші, заколисувати та гратися з нею. Я вірю в те, що можна на рівні робити ті самі обов’язки.

Мене завжди тягне до сина. Я навіть на роботі думаю про свою дитину: як щось краще зробити, щоб він не плакав, куди ми можемо піти погуляти, як з ним погратися. Якби мені довелося більше працювати і через це менше бачити свою дитину, це внесло б якісь деструктиви для мене.

Про проєкт Інспектор Котик

Я працюю з дітками на предмет самосвідомості, навчаю їх безпеці та правилам. Але в дитячий садок не можна прийти із листком у формі й почати говорити з дітьми на такі серйозні теми – від цього не буде користі. Тому я придумав інспектора Котика – це маленьке кошенятко, яке я вдягаю на руку. І діти допомагають йому вчити правила. Вони так уважно слухають, що чутно, як пролітає муха. Мені вихователі чи директори садочків часто кажуть: “Знаєте, в нас ніколи не було вихователів-чоловіків. Якщо захочете змінити професію, ми з радістю будемо чекати вас в нашому колективі”.

Про стереотипи щодо поліціянтів

Я часто чую, що ми всі хабарники. Що ми не хочемо працювати, тому і йдемо в поліцію. А ти насправді працюєш 12-годинну зміну, постійно знаходишся в русі й навіть не маєш часу поїсти. Я розумію, що людина, яка так говорить, могла мати негативний досвід з іншим працівником поліції. Але це не означає, що всі ми такі.

Буває, приходиш у школу чи дитячий садок, і хтось із вихователів обов’язково скаже фразу, яку я ненавиджу: «Прийшов поліціянт. Якщо будеш погано себе поводити, він тебе забере». Це вкладання отих стереотипів із самого дитинства. У такі моменти я завжди намагаюся створити позитивний образ поліціянтів. Кажу, що я прийшов, щоб познайомитися й навчити вас, як себе захищати. Але точно нікого з вас не заберу.

Якщо скажу, що це зовсім не образливо, то збрешу. Частково людина запам’ятовує будь-яку образи. Але я навчився такі пред’яви легше сприймати з допомогою предмету в Академії патрульної поліції «Ефективна комунікація». Нас навчали – коли ти одягаєш форму, ти не Сергій, а людина, яка виконує функцію держави. І багато хто сприймає тебе, як ту саму державну інституцію, з якою в громадян можуть бути проблеми. У таких випадках мені потрібно правильно пояснювати людині, що це не так.

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Про стереотипи щодо емоцій

Сильна людина – не тільки чоловік, а й жінка – це та, яка не боїться показати своїх емоцій. Це людина, яка не боїться жити власним життям. Адже часто ми слідуємо за життям інших людей, хочемо створити образ, як в інших. Для мене це апріорі неправильно. Не треба дивитися, як в інших. Краще побудувати своє якісне і яскраве життя. Мислити позитивно й не порівнювати себе з іншими. Знайти людину, поруч з якою не соромно плакати чи сміятися, чи розказати свої секрети. І від цього стати здоровішими фізично і психологічно. Тоді і стереотипів буде менше.

Дивіться повне інтерв’ю Сергія Багаліки для кампанії #Сильний:

Video: #Сильний. Поліціянт Сергій Багаліка: Тато у декреті – це супер! Дивіться ексклюзивне інтерв'ю поліціянта Сергія Багаліки для кампанії Сильний СТБ. Кампанія Сильний - відверта розмова про чоловіків і стереотипи

Нагадаємо, героями кампанії #Сильний стали: Ектор Хіменес-Браво; Григорій Решетник; ведучий гостросоціального проєкту «Один за всіх» Сергій Костира; бізнесмен, блогер і продюсер гурту TVORCHI Петро Заставний; блогер і підприємець Ваня Кришталь; актор Тарас Цимбалюк; головний Холостяк весни-2021 Михайло Заливако; Нікіта Добринін; психолог Андрій Козінчук; Олександр Еллерт; фіналіст проєкту «Холостячка», бізнесмен Олексій Тригубенко; Андрій Рибак; морпіх, ветеран війни Сергій Панков; поліцейський Сергій Багаліка.

*# Сильний – це відверта розмова про методи виховання, через які довелося пройти героям кампанії в ранньому дитинстві, у розподілі ролей у сім’ї і право на відкритий прояв емоцій. Про те, чи стає чоловік менш мужнім, приймаючи рішення залишитися в декреті з дитиною, звернутися по допомогу до психолога, підтримати кар’єру другої половинки або обрати професію, яку суспільство вважає «не чоловічою». Багато хто з героїв кампанії вперше заговорять на ці теми публічно – щоби допомогти в подоланні стереотипів про чоловіків і щоби підтримати жінок, які йдуть до своєї мети, незважаючи на тиск громадських забобонів.

Кампанія стартувала 17 лютого. Інтерв’ю героїв виходять щодня о 17:00 на всіх діджитал-майданчиках телеканалу СТБ.