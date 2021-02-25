Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia продовжують кампанію проти гендерно зумовлених стереотипів. Диджитальний проєкт #СильнаЯ, розпочатий «Холостячкою», тепер підхоплюють «Холостяк» і #Сильний, у центрі уваги якого – відверта розмова про «ідеального чоловіка». Одним з 14 героїв кампанії став фіналіст реаліті «Холостячка», підприємець Олексій Тригубенко.

В ексклюзивному інтерв’ю для кампанії #Сильний Олексій розповів, як з самого дитинства боявся не виправдати очікувань близьких, про депресію та емоційне виснаження, пошук себе і про те, чому його дратує статус «ідеального чоловіка», яким його нагородили глядачки романтичного реаліті «Холостячка». А також зізнався, хто з жінок йому подобається і хто буде головним у його майбутній сім’ї.

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Про сім’ю

У мене дуже молоді батьки. Я з’явився на світ, коли батькові було лише 18 років, через 3 роки народилася моя сестра. Я добре пам’ятаю, як тато намагався зробити все, щоб ми жили в достатку, теплі та затишку. Батько шукав можливості й одного разу зібрав нас і повіз до Німеччини. Ми жили в гуртожитку, він вивчав німецьку, щоб його взяли на роботу. Через місяць він вивчив мову і влаштувався охоронцем у хорошу компанію, почав заробляти гроші. Мені було років 5, але я добре пам’ятаю, на що тоді йшов мій батько, щоб у нас було на що купити поїсти.

Мої батьки обоє старалися для нас, наполегливо працювали, розвивалися, і ми завжди разом відпочивали. У нас була дуже дружна сім’я, але ми пройшли все – і вогонь, і воду.

Про страх не виправдати очікувань близьких

Коли ти ростеш у сім’ї з сильним батьком, хочеться відповідати, не впасти в бруд обличчям. Я ріс із думкою, що не можу бути негідним своїх батьків, не можу програти. Мені було соромно, коли щось не виходить, адже у твого батька у 18 років було більше, ніж у тебе в 30. Під час університету я завжди намагався зробити щось таке, щоб довести батькам, що я теж можу чогось досягти. І наскільки важко й болісно було приймати невдачі. Тільки 3 роки тому, коли я почав працювати над собою, я зрозумів, що не хочу батькам нічого доводити, я їх люблю такими, якими вони є. І тільки після цього мені стало набагато легше жити.

Про пошук себе

Батьки завжди намагаються оберігати своїх дітей від можливих проблем. І коли ти їм говориш про якусь неймовірну ідею, у них з’являється страх, що в тебе може не вийти. Мої батьки не хотіли, щоб я вляпався в якусь погану історію, а я дуже хотів відкрити свій бізнес. Тому так важко було сприймати провали. Ти знаєш, що батько тобі знову скаже: «Ну ось, бачиш, я ж казав, що в тебе нічого не вийде». У якийсь момент я справді потрапив у борги. У мене була збиткова логістична компанія, я втратив багато грошей, але рік не міг наважитися її закрити. Мені не хотілося визнавати свою неправоту.

Після багатьох років невдалих спроб організувати свій бізнес мені сказали: «Льошо, у тебе ж нічого не виходить, пора стати розсудливим». І я поступився, влаштувався в компанію з доставки овочів і фруктів вантажником. Просто тому що мені потрібна була робота і я не міг повернутися зі співбесіди і сказати, що навіть на таку роботу мене не взяли. Перебирав овочі, фрукти, розвантажував фури. Я добре розбирався в роботі з комп’ютером, тому почав допомагати адміністраторам на складі. Тоді мене підвищили, я став менеджером. Моя дівчина була щаслива, що нарешті в мене все виходить; мої батьки дуже пишалися, що нарешті я знайшов стабільну роботу і в мене хороша зарплатня. Єдиний, хто не був щасливий, – це я. Тому що завжди хотів свою справу. Нехай це буде маленький кіоск із кавою, але це буде мій кіоск із кавою, від якого я кайфуватиму. Я якийсь час намагався заглушити цю думку, але зрештою звільнився, щоб знову відкрити бізнес.

З дівчиною стосунки, які до цього тривали 7 років, почали псуватися. Від батьків я взагалі не брав слухавки, бо мені не було чого їм сказати. Але я був щасливий, бо в мене почався новий етап.

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Про ідеальність

Я довго гнівався, що глядачки «Холостячки» мене називали ідеальним. Тому що в мене купа недоліків, я собі страшенно не подобаюся: мені не подобається, як я розмовляю, який маю вигляд, як пишу. І, можливо, це підштовхує мене постійно працювати над собою. У мене немає мети подобатися всім. У своєму блозі я такий, як є, з усіма своїми недоліками і думками. Я можу спілкуватися зі своєю аудиторією на будь-які теми і не залежу від чужої думки.

Про депресію

Я на власному досвіді знаю, що таке депресія та емоційне виснаження. У січні минулого року в мене був дуже складний стан, таке враження, ніби стіною придавило. Були серйозні проблеми на роботі, були проблеми з партнерами, у мене просто на всіх фронтах було все дуже погано. Не хотілося виходити з дому, спілкуватися з друзями. Довелося добряче попрацювати над собою, щоб повернутися в нормальний стан.

Після фіналу «Холостячки» на якийсь час я навіть втратив віру в себе. Виникла ідея: можливо, стосунки – це не моє? Я намагаюся все ж думати про те, що поки не зустрів свою людину.

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Про стереотипи

У нашому суспільстві багато стереотипів. «Чоловік не плаче» – мені теж таке казали. Мій тато – майстер спорту зі східних єдиноборств, тому він з дитинства навчав мене карате, віддавав у школи з тхеквондо, з різних бойових мистецтв. Він хотів, щоб я, як він, був більш мужнім. Зараз я вважаю, що для того, щоб бути мужнім, мені не обов’язково ходити на бокс. Ще мене зачіпає стереотип, що чоловік повинен заробляти більше. Це не має значення, я бачив багато пар, у яких чоловік заробляє менше жінки в 10 разів, і в них офігенні стосунки. «У чоловіка має бути багато жінок, усі вони полігамні» – я не знаю, звідки це пішло? У мене є приклад чоловіків, які дуже успішні у всіх сферах свого життя і в них класна сім’я, одна кохана жінка.

Стереотип, що чоловік обов’язково має бути главою сім’ї (за статистикою 57 % українців вважають, що головою сім’ї має бути чоловік. – Авт.). У моєму випадку це точно буде навпаки: жінка – голова, а я шия (усміхається). У плані сім’ї я повністю довіряю своїй половинці. Це партнерство. Мені головне, щоб моя жінка була щаслива.

Про жінок

Мені цікаво спілкуватися з успішними жінками. Захоплююся тим, що робить Лера Бородіна. Я, коли вперше побачив її на конференції, просто очманів. Подобається дружина Гриші Решетника – Христина. Як вона все встигає з трьома дітьми, не розумію! Взагалі для мене сім’я Гриші – це приклад того, яку сім’ю хотів би і я. А найголовнішим прикладом сильної жінки для мене залишається моя мама.

Про проєкти «Холостяк» і «Холостячка»

«Холостяк» допомагає зрозуміти, які можуть бути емоції, які можуть бути почуття, наскільки різні люди можуть одне одному підходити або як люди, які спочатку можуть не сподобатися, зрештою запалюють іскру, знаходять кохання. Я всіх своїх друзів і знайомих відправляю на проєкти «Холостяк» і «Холостячка». Друзі, це найкраще, що може з вами статися! А новому Холостяку Міші Заливаку бажаю знайти свою людину, постаратися максимально розкрити кожну дівчину як особистість, зрозуміти, хто з них твоя людина, і не боятися ухвалювати рішення.

Дивіться повне інтерв’ю Олексія Тригубенка тут:

Video: #Сильний. Олексій Тригубенко: Про статус «ідеального чоловіка», пошук себе і страх не виправдати очікувань близьких Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Олексія Тригубенка для кампанії Сильний СТБ. Кампанія Сильний - відверта розмова про чоловіків і стереотипи

Нагадаємо, героями кампанії #Сильний стали: Ектор Хіменес-Браво; Григорій Решетник; ведучий гостросоціального проєкту «Один за всіх» Сергій Костира; бізнесмен, блогер і продюсер гурту TVORCHI Петро Заставний; блогер і підприємець Ваня Кришталь; актор Тарас Цимбалюк; головний Холостяк весни 2021 Михайло Заливако; Нікіта Добринін; психолог Андрій Козінчук; Олександр Еллерт; фіналіст проєкту «Холостячка», бізнесмен Олексій Тригубенко; Андрій Рибак; морпіх, ветеран війни Сергій Панков; поліцейський Сергій Багаліка.

*#Сильный – це відверта і глибока розмова про методи виховання, через які довелося пройти героям кампанії в ранньому дитинстві, про розподіл ролей у сім’ї і право на відкритий прояв емоцій. Про те, чи стає сильний чоловік менш мужнім, якщо вирішує залишитися в декреті з дитиною, звернутися до психолога, поставити кар’єру другої половинки вище своєї або обрати професію, яку суспільство вважає «не чоловічою». Багато хто з героїв кампанії вперше заговорить на ці теми публічно – щоб допомогти в подоланні стереотипів щодо чоловіків і щоб підтримати жінок, які йдуть до своєї мети, незважаючи на тиск суспільних упереджень.