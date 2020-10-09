Социальная диджитальная кампания #СильнаЯ направлена ​​на опровержение и разрушение ярлыков, которые часто навязывает окружение женщинам. Накануне старта романтического реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной телеканал СТБ запускает спецпроект, который затронет важную тему распространенных в обществе стереотипов в отношении женщин. Одной из его героинь стала известная и успешная Марина Боржемская — тренер шоу «Зважені та щасливі». Несмотря на частые неаргументированные обвинения, она уверенно идет к успеху и сама воспитывает двоих детей. Интервью Марины Боржемской для социального проекта #СильнаЯ — смотрите в материале.

Почему принято считать, что женщина не может самостоятельно добиться успеха? Почему так часто звучат упрёки вроде «Ей помогли» или «Муж устроил на работу», но так редко окружающие пытаются узнать о настоящих мотивах успешной женщины и тех усилиях, которые она прилагает на пути к признанию? Ведь обычно за успехом стоят большой труд, бессонные ночи и ее безграничное желание!

«Думают, что женщина не может быть целостной и полноценной без каких-либо сопутствующих вещей или людей, которые находятся рядом. Но каждый человек — индивидуален. Он рождается со своим характером и стержнем. Соответственно все условия, в которых он растет, и те люди, которые приходят в его жизнь, формируют его как личность», — утверждает тренер Марина Боржемская.

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Несмотря на то, что мы живем в современном мире, украинские женщины до сих пор становятся заложницами ярлыков, которые им навязывает окружение. Так Марина часто слышит, что ее бывший муж Вячеслав Узелков устроил ее на телевидение. Возникает логичный вопрос: почему женщина, способная на успех, остается в тени своего супруга?

«На проекте «Зважені та щасливі» я создала хорошую конкуренцию. Поэтому я хочу сказать о том, что не Слава меня притянул за уши и не из-за Славы меня взяли на шоу. Меня взяли только потому, что я личность, индивидуальность и у меня есть свой стержень и свой характер», — поделилась Марина.

Полное интервью Марины Боржемской о стремительной карьере, ежедневной работе над собой и материнстве — смотрите:

Video: #СильнаЯ Марина Боржемская: Меня взяли на шоу только потому, что я личность Тренер СТБ Марина Боржемская дала интервью для проекта СильнаЯ от СТБ. Социальный диджитальный проект СильнаЯ от СТБ 2020 развеивает стереотипы о женщинах

Мы призываем всех женщин присоединиться к кампании и делиться своими историями противостояния стереотипам в комментариях под интервью наших героинь или на собственных страничках в соцсетях под хештегом #СильнаЯ.

Интервью кампании #СильнаЯ будут выходить ежедневно до премьеры шоу «Холостячка» на всех диджитал-площадках СТБ.

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