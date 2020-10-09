СильнаЯ Марина Боржемська: Мене взяли на шоу тільки тому, що я особистість

Соціальна диджитальна кампанія #СильнаЯ спрямована на спростування і руйнування ярликів, які часто нав’язує оточення жінкам. Напередодні старту романтичного реаліті «Холостячка» з Ксенією Мішиною телеканал СТБ запускає спецпроєкт, який порушить важливу тему поширених у суспільстві стереотипів щодо жінок. Однією з його героїнь стала відома й успішна Марина Боржемська — тренерка шоу «Зважені та щасливі». Не зважаючи на часті неаргументовані звинувачення, вона впевнено йде до успіху і сама виховує двох дітей. Інтерв’ю Марини Боржемської для соціального проєкту #СильнаЯ — дивіться в матеріалі.

Чому заведено вважати, що жінка не може самостійно досягти успіху? Чому так часто лунають закиди на кшталт «Їй допомогли» або «Чоловік влаштував на роботу», проте так рідко люди намагаються дізнатися про справжні мотиви успішної жінки і ті зусилля, які їй довелося докласти на шляху до визнання? Адже зазвичай за успіхом стоять велика праця, безсонні ночі та її безмежне бажання!

«Думають, що жінка не може бути цілісною і повноцінною без якихось супутніх речей або людей, які перебувають поруч. Але кожна людина — індивідуальна. Вона народжується зі своїм характером і стрижнем. Відповідно всі умови, в яких вона росте, і ті люди, які приходять у її життя, формують її як особистість», — стверджує тренерка Марина Боржемська.

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Незважаючи на те, що ми живемо в сучасному світі, українські жінки досі стають заручницями ярликів, які їм нав’язує оточення. Так Марина часто чує, що її колишній чоловік В’ячеслав Узелков влаштував її на телебачення. Виникає логічне запитання: чому жінка, здатна на успіх, залишається в тіні свого чоловіка?

«На проєкті «Зважені та щасливі» я створила гарну конкуренцію. Тому я хочу сказати про те, що не Слава мене притягнув за вуха і не через Славу мене взяли на шоу. Мене взяли тільки тому, що я є особистістю, індивідуальністю і в мене є свій стрижень і характер», — поділилася Марина.

Повне інтерв’ю Марини Боржемської про стрімку кар’єру, щоденну роботу над собою і материнство — дивіться:



Video: #СильнаЯ Марина Боржемська: Мене взяли на шоу тільки тому, що я особистість Тренерка СТБ Марина Боржемська дала інтерв'ю для проекту СильнаЯ від СТБ. Соціальний діджітальний проект СильнаЯ від СТБ 2020 розвіює стереотипи про жінок

Ми закликаємо всіх жінок долучитися до кампанії і ділитися власними історіями протистояння стереотипам у коментарях під інтерв’ю героїнь або на своїх сторінках у соцмережах під хештегом #СильнаЯ.

Інтерв’ю кампанії #СильнаЯ виходитимуть щодня до прем’єри шоу «Холостячка» на всіх диджитал-майданчиках СТБ.

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