В рамках социальной кампании телеканала СТБ #СильнаЯ insta-мама троих детей и бизнесвумен София Стужук рассказала о том, как оставаться сильной в любых жизненных обстоятельствах. Подробнее читайте в материале.

София Стужук — одна из самых популярных инстамам Украины. В своем блоге, на который подписано более 5 миллионов человек, она рассказывает о своей жизни, собственном опыте материнства, а также делится различными бьюти-секретами.

София была замужем, но после шести лет брака приняла решение расстаться и забрать детей. На своей странице она честно и искренне рассказывала о том, почему так поступила. А несколько дней назад сообщила трагическую новость: отец ее детей Дмитрий Стужук умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

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Подписчики часто критикуют Софию за то, что она уделяет мало внимания домашним заботам. О приоритетах и делегировании София Стужук рассказала в интервью для кампании против стереотипов #СильнаЯ.

«Это все про распределение приоритетов. Во-первых, у меня есть четкое видение своего комфорта жизни. Я знаю, чего я хочу. Я знаю, как мне хорошо, как мне комфортно. У меня есть ответственность за себя и троих детей. Мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. Да, это мое любимое дело. Мне это в кайф. И это не отнимает ресурс. Наоборот, мне это дает наполненность. Как я успеваю все? Я перераспределяю. Я не стесняюсь делегировать», — говорит София.

Подробнее о том, как найти силы, как не потерять веру в себя и, главное, как обрести счастье, будучи при этом мамой троих детей, — смотрите в видео.

Video: #СильнаЯ: София Стужук о том, как быть сильной несмотря ни на что София Стужук дала интервью для кампании СильнаЯ. Интервью Софии Стужук для проекта Холостячка 2020 на СТБ - смотрите в материале

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