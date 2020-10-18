У рамках соціальної кампанії телеканалу СТБ #СильнаЯ insta-мама трьох дітей і бізнесвумен Софія Стужук розповіла про те, як залишатися сильною в будь-яких життєвих обставин. Детальніше читайте в матеріалі.

Софія Стужук — одна з найпопулярніших інстамам України. У своєму блозі, на який підписано більше 5 мільйонів чоловік, вона розповідає про своє життя, власний досвід материнства, а також ділиться різними б’юті-секретами.

Софія була заміжня, але після шести років шлюбу прийняла рішення розлучитися і забрати дітей. На своїй сторінці вона чесно і щиро розповідала про те, чому так вчинила. А кілька днів тому повідомила трагічну новину: батько її дітей Дмитро Стужук помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

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Підписники часто критикують Софію за те, що вона приділяє мало уваги домашнім турботам. Про пріоритети і делегування Софія Стужук розповіла в інтерв’ю для кампанії проти стереотипів #Сильная.

«Це все про розподіл пріоритетів. По-перше, у мене є чітке бачення свого комфорту життя. Я знаю, чого я хочу. Я знаю, як мені добре, як мені комфортно. У мене є відповідальність за себе і трьох дітей. Мені подобається займатися тим, чим я займаюся. Так, це моя улюблена справа. Мені це в кайф. І це не віднімає ресурс. Навпаки, мені це дає наповненість. Як я встигаю все? Я перерозподіляю. Я не соромлюся делегувати», — каже Софія.

Детальніше про те, як знайти сили, як не втратити віру в себе і, головне, як знайти щастя, будучи при цьому мамою трьох дітей, — дивіться у відео.

Video: #СильнаЯ: Софія Стужук про те, як бути сильною незважаючи ні на що Софія Стужук дала інтерв'ю для кампанії СильнаЯ. Інтерв'ю Софії Стужук для проєкту Холостячка 2020 на СТБ - дивіться в матеріалі

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