В рамках социальной диджитальной кампании телеканала СТБ #СильнаЯ телеведущая и главный редактор информационной службы ICTV Елена Фроляк опровергла один из самых распространенных стереотипов в обществе. Какая она — женщина-руководитель? Накануне старта романтического реалити «Холостячка» с Ксенией Мишиной предлагаем вам убедиться в том, что каждая женщина может занять управляющую должность и при этом быть успешной в других сферах своей жизни. Чтобы после просмотра вы себе сказали: #СильнаЯ! Именно об этом ― интервью Елены Фроляк.

В обществе существует распространённый стереотип, что опыт руководителя, организатора, менеджера отнюдь не импонирует женщине. Такие характерные особенности, наоборот, мешают ей стать счастливой из-за привычки все держать под контролем. Как часто вы слышали «Она контроллер» или «Она мужик в юбке»?

Уже несколько лет Елена Фроляк является ментором проекта «Я зможу!». И благодаря своей общественной деятельности заметила изменения в отношении к женщинам в Украине.

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Ведущая и главный редактор информационной службы ICTV рассказала, как четко разграничивать работу, семью, деловые отношения, обязанности и домашний быт. «Надо быть дисциплинированным в жизни. Я вообще по жизни дисциплинирована. Я рано ложусь спать, рано встаю. У меня есть режим дня. Занимаюсь спортивными нагрузками. И нет такого, что я главный редактор дома, а мой муж — главный оператор», — делится Елена Фроляк.

Талант женщины — многозадачность. Она успевает перестроиться и включить маму, жену, босса, подругу. И права такой женщины никогда не могут быть ограничены. Пришло время выбирать и им!

«Женщина имеет право выбирать. Сейчас женщины такие продвинутые, современные. Они столько умеют, столько знают. И они столько всего хотят и очень быстро», — заверила Елена.

Полное интервью Елены Фроляк о моментах сомнений, уверенности в себе, работе и карьерном росте, а также семейных хлопотах и материнских делах — смотрите:

Video: #СильнаЯ: Елена Фроляк против стереотипа о женщинах-руководителях Телеведущая ICTV Елена Фроляк дала интервью для проекта СильнаЯ от СТБ. Социальный диджитальный проект СильнаЯ от СТБ 2020 развеивает стереотипы о женщинах

Напоминаем, что кампания #СильнаЯ ― это 14 откровенных интервью, в которых известные телеведущие, звёзды и блогеры-миллионницы расскажут о том, с какими стереотипами они столкнулись на пути к успеху и продолжают сталкиваться сегодня.

Героинями кампании стали: ведущая программы «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева, главный редактор информационной службы телеканала ICTV и ведущая программы «Факты» Елена Фроляк, ведущая программы «Вікна-новини» Яна Брензей, топ-модель и ведущая проекта «Супер Топ-модель по-украински» на Новом канале Алла Костромичева, инфлюенсеры и бизнес-вумен Татьяна Пренткович, Алина Френдий и София Стужук, победительница шоу «Холостяк», блогер и бизнес-вумен Даша Квиткова, фитнес-тренер Марина Боржемская, бренд-шеф, ресторатор и судья шоу «МастерШеф» Ольга Мартыновская, режиссер, сценарист и ведущая проекта «О чем молчат женщины» Оксана Байрак, тележурналист и мама в декрете Кристина Решетник, актриса театра и кино Наталка Денисенко и, конечно же, главная героиня романтического реалити «Холостячка» Ксения Мишина.

Мы призываем всех женщин присоединиться к кампании и делиться своими историями противостояния стереотипам в комментариях под интервью героинь или на собственных страничках в соцсетях под хештегом #СильнаЯ.

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