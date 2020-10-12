СильнаЯ: Олена Фроляк проти стереотипу щодо жінки-керівниці

У рамках соціальної диджитальної кампанії телеканалу СТБ #СильнаЯ телеведуча й головна редакторка інформаційної служби ICTV Олена Фроляк спростувала один із найпоширеніших стереотипів у суспільстві. Яка вона — жінка-керівниця? Напередодні старту романтичного реаліті «Холостячка» з Ксенією Мішиною пропонуємо вам переконатися в тому, що кожна жінка може обійняти керівну посаду і при цьому досягти успіху в інших сферах свого життя. Щоб після перегляду ви собі сказали: #СильнаЯ! Саме про це ― інтерв’ю Олени Фроляк.

У суспільстві поширений стереотип, що досвід керівника, організатора, менеджера аж ніяк не імпонує жінці. Такі характерні особливості, навпаки, заважають їй бути щасливою через звичку все тримати під контролем. Як часто ви чули «Вона контролер» або «Вона чоловік у спідниці»?

Уже кілька років Олена Фроляк є менторкою проєкту «Я зможу!». І завдяки власній громадській діяльності помітила зміни у ставленні до жінок в Україні.

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Ведуча і головна редакторка інформаційної служби ICTV розповіла, як чітко розмежовувати роботу, родину, ділові справи і обов’язки та домашній побут. «Треба бути дисциплінованим у житті. Я взагалі по своїй природі дисциплінована. Я рано лягаю спати, рано встаю. У мене є режим дня. Займаюсь спортивними навантаженнями. Проте нема такого, що я головний редактор вдома, а мій чоловік — головний оператор», — ділиться Олена Фроляк.

Талант жінки — багатозадачність. Вона встигає переналаштуватися і увімкнути маму, дружину, боса, подругу. І права такої жінки ніколи не можуть бути обмежені. Настав час обирати і їм!

«Жінка має право обирати. Зараз жінки такі продвинуті, просунуті. Вони стільки вміють, стільки знають. І вони стільки всього хочуть і дуже швидко», — запевнила Олена.

Повне інтерв’ю Олени Фроляк про моменти сумнівів, упевненість у собі, роботу і кар’єрне зростання, а також родинні клопоти і материнські справи — дивіться:

Video: #СильнаЯ: Олена Фроляк проти стереотипу щодо жінки-керівниці Телеведуча ICTV Олена Фроляк дала інтерв'ю для проекту СильнаЯ від СТБ. Соціальний діджітальний проект СильнаЯ від СТБ 2020 розвіює стереотипи про жінок

Нагадуємо, що кампанія #СильнаЯ ― це 14 відвертих інтерв’ю, в яких відомі телеведучі, зірки і блогерки-мільйонниці розкажуть про те, з якими стереотипами вони зіткнулися на шляху до успіху і продовжують стикатися сьогодні.

Героїнями кампанії стали: ведуча програми «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва, головна редакторка інформаційної служби телеканалу ICTV і ведуча програми «Факти» Олена Фроляк, ведуча програми «Вікна-новини» Яна Брензей, топмодель і ведуча проєкту «Супер Топмодель по-українськи» на Новому каналі Алла Костромічова, інфлюенсерки і бізнес-вумен Тетяна Пренткович, Аліна Френдій і Софія Стужук, переможниця шоу «Холостяк», блогерка і бізнес-вумен Даша Квіткова, фітнес-тренерка Марина Боржемська, бренд-шефиня, рестораторка і суддя шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська, режисерка, сценаристка і ведуча проєкту «Про що мовчать жінки» Оксана Байрак, тележурналістка і мама в декреті Христина Решетник, актриса театру і кіно Наталка Денисенко і, звичайно ж, головна героїня романтичного реаліті «Холостячка» Ксенія Мішина.

Ми закликаємо всіх жінок долучитися до кампанії і ділитися своїми історіями протистояння стереотипам у коментарях під інтерв’ю героїнь або на своїх сторінках у соцмережах під хештегом #СильнаЯ.

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