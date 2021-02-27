Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипов. Диджитальный проект #СильнаЯ, начатый «Холостячкой», теперь подхватили «Холостяк» и #Сильный, в центре внимания которого – откровенный разговор об «идеальном мужчине». Одним из 14 героев кампании стал автор студии «Квартал 95», избранник Ксении Мишиной в реалити «Холостячка» Александр Эллерт.

Александр не стесняется ярко одеваться и не скрывает, что посещает салон красоты. Его стиль стал предметом бурных обсуждений среди зрителей реалити «Холостячка». «Выбрала чувака с маникюром», – критиковали выбор Ксении Мишиной украинцы обоих полов.

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В откровенном интервью для кампании #Сильный Александр Эллерт рассказал о детстве и отсутствии отца в его жизни, о мужской сентиментальности, чувстве вины перед дочерью, телевизионной любви и об отношении к стереотипам по поводу мужской внешности и эмоций.

О детстве и родителях

Меня воспитывала мама. По какой-то причине они с папой развелись. Мама меня любила. Строгость в воспитании была, но в целом, все классно. Я благодарен ей за то, что она меня воспитала, и то, каким я стал сейчас. Представьте, мама одна, у нее подрастающий сын со своими капризами и пацанскими штучками. Мы жили на зарплату учителя, поэтому я знаю, что такое экономия и когда дома нет еды. Мама старалась, чтобы у меня все было на уровне. Я не знаю, как ей удавалось закрывать все мои потребности, но для меня она – сильная женщина.

А с отцом я виделся один раз в жизни. И эта встреча была будто не для меня. Некомфортная… Я себе представлял ее по-другому: что у нас будет прогулка, сладкая вата, мороженое, как бы шаблонно это не звучало. А по факту меня привели в квартиру, и это было больше похоже на какой-то допрос, чем на встречу отца с сыном. Но жуткой нехватки отца я в детстве не испытывал. Может совсем иногда возникали моменты, когда пацаны рассказывали, что они с папой пошли в мяч играть или на рыбалку, или на охоту. У меня же такого не было. Но мне было достаточно маминой заботы и того, что она мне давала. Сейчас я думаю, что было бы круто встретиться с папой и просто послушать, почему он так поступал. Я не знаю, где он и как он. Наверное, уже седой и старенький.

«Не ной, как девочка»

Наверное, такие фразы в мой адрес проскакивали, когда я делал уроки и становился в позу. Слезы текут, и я принципиально не хочу ничего учить. Мне говорили: «Не плачь, соберись. Давай учить. Вытри слезы». А так, я в принципе не плакал. Хотя была одна ситуация. Помню, играли мы с ребятами в «козаки-разбойники», когда друг за другом нужно бегать. Уже смеркалось, я мчался через какие-то дворы, чтобы меня не догнали, и зацепился ногой за проволоку. Порвал сухожилие и даже не заметил этого. Только через час пацаны, с которыми мы играли, спросили, почему у меня один носок желтый, а второй – красный. И когда я это увидел, от шока покатились слезы. А чтобы истерить, плакать, доказывать что-то, валяться в магазине на полу и кричать: «Купи-купи», такого у меня не было. Я, наверное, с детства понимал, что это дорого. Или это мы не можем себе позволить на данный момент. Возможно, я где-то услышал, что мужчины не плачут. И ходил, держал в себе сопли и слезы, подбородочек дрожал, но держался, не плакал. Сейчас понимаю, что слезы дают внутреннее облегчение. Это такая же эмоция, как и смех. И мужские слезы – это не стыдно. Я даже когда смотрю какое-то сентиментальное видео, например, с животными, у меня глаза слезятся. Получается, я сентиментальный.

«Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны»

Я делаю маникюр уже лет десять. Хожу к мастерам девушкам, которые знают все сплетни. Это является стереотипом? Да. Более того, без проблем смогу покрасить ногти. И появиться на телевидении с этими накрашенными ногтями. Большинство позитивно воспринимают это. А меньшинство – пишет мне по поводу этого маникюра. Мне все равно, красят ли люди ногти, какой цвет одежды предпочитают, какая у кого прическа, есть ли пирсинг и татуировки. Если человек интересен, то абсолютно неважно, какая у него оболочка. У меня огромное количество знакомых, которые неординарно выглядят. И мне это не мешает с ними общаться, узнавать их мнение касательно всего, что происходит в мире. Ведь мне интересно с ними как с людьми. Да как это «чуть красивее обезьяны»? Мужчина, как и женщина, должен ухаживать за собой. У меня вот вчера была новая стрижка, укладка. Один раз в месяц посещаю косметолога. Два раза в месяц – делаю маникюр. Перед выходом куда-то, думаю, что надеть. Я считаю, что это нормально, когда мужчина следит за собой и думает, не дырявые ли у него носки. Я вот вообще в цветных хожу, с лимонами. У меня нет обычных черных или белых. Это же прикольно!

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О дочери Эле

Работа занимает большую часть моего времени. Скорее всего, я не уделяю Эле должного количества времени и внимания. Но я хочу быть хорошим отцом для нее, не так как было в моем детстве. Стараюсь часто с ней видеться, вместе отдыхать. Получается ли у меня? Не знаю, я не могу за ребенка судить.

О домашних обязанностях в паре

Мне мама с детства говорила: «У тебя есть четкие обязанности: помыть полы в своей комнате, вытереть пыль и т.д.». И мне кажется, это должно переноситься во взрослую жизнь тоже (по статистике, 43% украинцев считают, что обязанности по дому – женское дело. – Авт.). Это момент уважения к своему партнеру. Ты готов помочь, если есть время. Да и что, мне сложно помыть эти полы? 10 минут времени. И у вас с любимым человеком появляется намного больше свободного времени, которое вы проведете вместе. Когда я дома, а Ксю на съемках, мне не сложно убрать. Ей же будет приятно. Мужчины тоже должны следить за порядком, загружать стирку. Поэтому найдите инструкцию, научитесь пользоваться стиральной машиной. Там всего-то несколько кнопок. И еще одна – вытащить контейнер для порошка. Запомни один режим – и счастье тебе в семье.

Все рамки – только у нас в головах

Совсем недавно я считал, что мои эмоции – это «не ваше дело», я хожу себе и люблю тихонечко. А оказалось, что говорить о любви, чувствах и переживаниях вслух доставляет удовольствие. Сразу появляется легкость. Теперь я без проблем могу говорить о любви. Это раньше я почему-то себя сдерживал. Не знаю, почему. Мы наделены такими возможностями! Внутри нас бурлят эмоции. Не зря же, наверное, нам дано это? Все рамки – только у нас в головах. Они мешают женщинам принять мужские слезы, а мужчинам то, что женщина может зарабатывать больше. Они заставляют людей быть идеальными и мешают признаваться в своих ошибках. Это ж для многих ой как сложно!

О реалити «Холостяк» и «Холостячка»

Дорогие скептики, телевизионная любовь существует. Вы можете убрать просто слово «телевизионная». Любовь существует! И неважно, где вы ее встретили. Мы с Ксю пришли на проект с одинаковыми целями – мы хотели найти любовь. И, как оказалось, это действительно возможно. Я действовал так, как хотелось мне. Я психовал, нервничал, боялся. И вот к чему это привело. Все это – настоящая любовь. Я надеюсь, что и в новом сезоне «Холостяка» она тоже случится. Мы с Рыбаком очень ждем 5 марта, всех этих потрясающих свиданий, чтобы обсуждать все, что там будет происходить. Хочется верить, что у Миши все получится. Желаю ему любви и счастья. Остальное вроде у него все есть (улыбается).

Смотрите полную версию откровенного интервью Александра Эллерта:

Video: #Сильный. Александр Эллерт о стереотипах: Я делаю маникюр, посещаю косметолога и думаю, что мне надеть – это нормально, когда мужчина следит за собой Смотрите эксклюзивное интервью Александра Эллерта для кампании Сильный СТБ. Кампания Сильный - откровенный разговор о мужчинах и стереотипах

Напомним, героями кампании #Сильный стали: ресторатор и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво; ведущий реалити «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник; ведущий остросоциального проекта «Один за всех» Сергей Костыра; блогер и продюсер группы TVORCHI Петр Заставный; блогер и предприниматель Ваня Крышталь; актер, звезда сериалов «Крепостная», «Спіймати Кайдаша» и др. Тарас Цымбалюк; главный Холостяк весны-2021 и бизнесмен Михаил Заливако; телеведущий, бизнесмен и блогер Никита Добрынин; психолог Андрей Козинчук; автор в Студии «Квартал 95» Александр Эллерт; финалист проекта «Холостячка» Алексей Тригубенко; радиоведущий, комик, автор юмористических проектов Андрей Рыбак; морпех, ветеран войны Сергей Панков; полицейский Сергей Багалика.

*#Сильный – это откровенный разговор о методах воспитания, через которые пришлось пройти героям кампании в раннем детстве, о распределении ролей в семье и праве на открытое проявление эмоций. О том, становится ли мужчина менее мужественным, принимая решение остаться в декрете с ребенком, обратиться за помощью к психологу, поддержать карьеру второй половинки или выбрать профессию, которую общество считает «не мужской». Многие из героев кампании впервые заговорят на эти темы публично ‒ чтобы помочь в преодолении стереотипов о мужчинах и чтобы поддержать женщин, которые идут к своей цели, несмотря на давление общественных предрассудков.

Кампания стартовала 17 февраля. Интервью героев выходят ежедневно в 17:00 на всех диджитал-площадках телеканала СТБ.