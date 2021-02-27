Телеканал СТБ у партнерстві з відділом сталого розвитку StarLightMedia продовжують кампанію проти гендерно зумовлених стереотипів. Диджитальний проєкт #СильнаЯ, розпочатий «Холостячкою», тепер підхопили «Холостяк» і #Сильний, у центрі уваги якого – відверта розмова про «ідеального чоловіка». Одним з 14 героїв кампанії став автор Студії «Квартал 95», обранець Ксенії Мішиної в реаліті «Холостячка» Олександр Еллерт.

Олександр не соромиться яскраво одягатися і не приховує, що відвідує салон краси. Його стиль став предметом бурхливих обговорень серед глядачів реаліті «Холостячка». «Вибрала чувака з манікюром», – критикували вибір Ксенії Мішиної українці обох статей.

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У відвертому інтерв’ю для кампанії #Сильний Олександр Еллерт розповів про дитинство і відсутність батька в його житті, про чоловічу сентиментальність, почуття провини перед донькою, телевізійне кохання і ставлення до стереотипів щоло чоловічої зовнішності та емоцій.

Про дитинство і батьків

Мене виховувала мама. З якоїсь причини вони з татом розлучилися. Мама мене любила. Строгість у вихованні була, але загалом усе класно. Я вдячний їй за те, що вона мене виховала, і те, яким я став зараз. Уявіть, мама одна, у неї підростає син зі своїми примхами і пацанськими штучками. Ми жили на зарплату вчителя, тому я знаю, що таке економія і коли вдома немає їжі. Мама намагалася, щоб у мене все було на рівні. Я не знаю, як їй вдавалося закривати всі мої потреби, але для мене вона – сильна жінка.

А з батьком я бачився один раз у житті. І ця зустріч була ніби не для мене. Некомфортна… Я собі уявляв її по-іншому: що в нас буде прогулянка, солодка вата, морозиво, хоч би як це було шаблонно. А за фактом мене привели в квартиру, і це було більше схоже на якийсь допит, ніж на зустріч батька з сином. Але відсутності батька в дитинстві я не відчував. Може, лише іноді виникали моменти, коли пацани розповідали, що вони з татом пішли у м’яч грати, чи на риболовлю, чи на полювання. У мене ж такого не було. Але мені було досить маминої турботи і того, що вона мені давала. Зараз я думаю, що було б круто зустрітися з татом і просто послухати, чому він так вчинив. Я не знаю, де він і як він. Напевно, вже сивий і старенький.

«Не скигли, як дівчинка»

Напевно, такі фрази я чув, коли робив уроки і ставав у позу. Сльози течуть, і я принципово не хочу нічого вчити. Мені говорили: «Не плач, зберися. Давай вчити. Витри сльози». А так, я в принципі не плакав. Хоча була одна ситуація. Пам’ятаю, грали ми з хлопцями в «козаки-розбійники», коли один за одним потрібно бігати. Уже сутеніло, я мчав через якісь двори, щоб мене не наздогнали, і зачепився ногою за дріт. Порвав сухожилля і навіть не помітив цього. Тільки через годину пацани, з якими ми грали, запитали, чому у мене одна шкарпетка жовта, а інша – червона. І коли я це побачив, від шоку покотилися сльози. А щоб влаштовувати істерики, плакати, доводити щось, валятися в магазині на підлозі і кричати: «Купи-купи!», – такого у мене не було. Я, напевно, з дитинства розумів, що це дорого. Або наразі це ми не можемо собі дозволити. Можливо, я десь почув, що чоловіки не плачуть. І ходив, тримав у собі соплі і сльози, підборіддя тремтіло, але тримався, не плакав. Зараз розумію, що сльози дають внутрішнє полегшення. Це така ж емоція, як і сміх. І чоловічі сльози – це не соромно. Я навіть коли дивлюся якесь сентиментальне відео, наприклад, з тваринами, у мене очі на мокрому місці. Виходить, я сентиментальний.

«Чоловік має бути трохи гарнішим за мавпу»

Я роблю манікюр уже років десять. Ходжу до майстринь, які знають усі плітки. Це стереотип? Так. Більш того, без проблем можу пофарбувати нігті. І з’явитися на телебаченні з цими нафарбованими нігтями. Більшість позитивно сприймає це. А меншість – пише мені з приводу цього манікюру. Мені все одно, чи фарбують люди нігті, якого кольору одягу носять, яка в кого зачіска, чи є пірсинг і татуювання. Якщо людина цікава, то абсолютно неважливо, який у неї зовнішній вигляд. У мене величезна кількість знайомих, які неординарно виглядають. І мені це не заважає з ними спілкуватися, дізнаватися їхню думку щодо всього, що відбувається у світі. Адже мені цікаво з ними як з людьми. Та як це «трохи гарнішим за мавпу»? Чоловік, як і жінка, має доглядати за собою. У мене ось учора була нова стрижка, укладка. Раз на місяць відвідую косметолога. Два рази на місяць роблю манікюр. Перед тим як вийти кудись, думаю, що одягти. Я вважаю, що це нормально, коли чоловік доглядає за собою і думає, чи не діряві в нього шкарпетки. Я от взагалі в кольорових ходжу, з лимонами. У мене немає звичайних чорних або білих. Це ж прикольно!

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Про доньку Елю

Робота займає більшу частину мого часу. Швидше за все, я не приділяю Елі належної кількості часу і уваги. Але я хочу бути хорошим батьком для неї, не так, як було в моєму дитинстві. Намагаюся часто з нею бачитися, разом відпочивати. Чи вдається? Не знаю, я не можу за дитину відповісти.

Про домашні обов’язки в парі

Мені мама з дитинства говорила: «У тебе є чіткі обов’язки: помити підлогу у своїй кімнаті, витерти пилюку тощо». І мені здається, це має переноситися в доросле життя теж (за статистикою, 43% українців вважають, що домашні обов’язки – жіноча справа. – Авт.). Це момент поваги до свого партнера. Ти готовий допомогти, якщо є час. Та й що, мені складно помити підлогу? 10 хвилин часу. І у вас з коханою людиною з’являється набагато більше вільного часу, який ви проведете разом. Коли я вдома, а Ксю на зйомках, мені нескладно прибрати. Їй же буде приємно. Чоловіки теж повинні стежити за порядком, завантажувати прання. Тому знайдіть інструкцію, навчіться користуватися пральною машиною. Там усього кілька кнопок. І ще одна – витягнути контейнер для порошку. Запам’ятай один режим – і щастя тобі в сім’ї.

Усі рамки – лише у нас в головах

Не так давно я вважав, що мої емоції – це «не ваша справа», я ходжу собі і кохаю тихесенько. А виявилося, що говорити про кохання, почуття і переживання приносить задоволення. Відразу з’являється легкість. Тепер я без проблем можу говорити про кохання. Це раніше я чомусь себе стримував. Не знаю, чому. Ми наділені такими можливостями! Всередині нас вирують емоції. Не дарма ж, напевно, нам дано це? Усі рамки – тільки у нас в головах. Вони заважають жінкам прийняти чоловічі сльози, а чоловікам те, що жінка може заробляти більше. Вони змушують людей бути ідеальними і заважають зізнаватися у своїх помилках. Це ж для багатьох ой як складно!

Про реаліті «Холостяк» і «Холостячка»

Любі скептики, телевізійне кохання існує. Ви можете прибрати просто слово «телевізійне». Кохання існує! І неважливо, де ви його зустріли. Ми з Ксю прийшли на проєкт з однаковими цілями – ми хотіли знайти кохання. І, як виявилося, це справді можливо. Я діяв так, як хотілося мені. Я психував, нервував, боявся. І ось до чого це привело. Усе це – справжнє кохання. Я сподіваюся, що і в новому сезоні «Холостяка» воно теж трапиться. Ми з Рибаком дуже чекаємо 5 березня, усіх цих приголомшливих побачень, щоб обговорювати все, що там відбуватиметься. Хочеться вірити, що Михайлу все вдасться. Бажаю йому кохання і щастя. Інше ніби в нього все є (усміхається).

Дивіться повне інтерв’ю Олександра Еллерта:

Video: #Сильний. Олександр Еллерт про стереотипи: Я роблю манікюр, відвідую косметолога і думаю, що мені одягти, – це нормально, коли чоловік доглядає за собою Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Олександра Еллерта для кампанії Сильний СТБ. Кампанія Сильний - відверта розмова про чоловіків і стереотипи

Нагадаємо, героями кампанії #Сильний стали: Ектор Хіменес-Браво; Григорій Решетник; ведучий гостросоціального проєкту «Один за всіх» Сергій Костира; бізнесмен, блогер і продюсер гурту TVORCHI Петро Заставний; блогер і підприємець Ваня Кришталь; актор Тарас Цимбалюк; головний Холостяк весни 2021 Михайло Заливако; Нікіта Добринін; психолог Андрій Козінчук; Олександр Еллерт; фіналіст проєкту «Холостячка», бізнесмен Олексій Тригубенко; Андрій Рибак; морпіх, ветеран війни Сергій Панков; поліцейський Сергій Багаліка.

*#Сильний – це відверта і глибока розмова про методи виховання, через які довелося пройти героям кампанії в ранньому дитинстві, про розподіл ролей у сім’ї і право на відкритий прояв емоцій. Про те, чи стає сильний чоловік менш мужнім, якщо вирішує залишитися в декреті з дитиною, звернутися до психолога, поставити кар’єру другої половинки вище своєї або обрати професію, яку суспільство вважає «не чоловічою». Багато хто з героїв кампанії вперше заговорить на ці теми публічно – щоб допомогти в подоланні стереотипів щодо чоловіків і щоб підтримати жінок, які йдуть до своєї мети, незважаючи на тиск суспільних упереджень.

Кампанія стартувала 17 лютого. Інтерв’ю героїв виходитимуть щодня о 17:00 на диджитал-майданчиках телеканалу СТБ.