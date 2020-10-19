Алла Костромичева ― одна из самых востребованных и успешных моделей страны. В свои 34 она успела стать известной телеведущей, сняться в клипе Канье Уэста, открыть множество мировых показов и даже стать музой легендарного Александра Мак-Куина! Накануне старта самого романтического реалити страны «Холостячка» с Ксенией Мишиной телеканал СТБ запустил социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ, участницей которой стала Алла Костромичева. В своем интервью девушка рассказала о сложном пути к успеху, самых распространенных в обществе стереотипах о моделинге и почему она ― такая #СильнаЯ!

В 21 год Алла Костромичева в свой первый модельный сезон сделала 55 топовых показов, открыла «YSL» и «Alexander McQueen», сотрудничала с «Lanvin», «Christian Dior», «Bottega Veneta», «Hermes», «Balenciaga», «Calvin Klein», «MaxMara», «Roberto Cavalli», «Valentino», «Dolce & Gabbana», «Givenchy», «Nina Ricci» и другими. Но именно тогда юная модель услышала в свой адрес множество оскорблений и стереотипных высказываний.

«В плане моделинга для меня самая болезненная тема ― стереотипы относительно моей профессии. Потому что я ― человек, который очень многого добился в этой индустрии. Во-вторых, я девушка, которая взращивает новое поколение моделей. И я каждый день сталкиваюсь с вопросами и множеством стереотипов о своей работе. И, самое, наверное, для меня болезненное, что у людей абсолютно нет никакого правильного понимания, что это за профессия».

По словам Аллы Костромичевой, стереотипов о ее деле множество, и все они уже давно укоренились в обществе.

«Я постоянно слышу о моделинге, что это ― несерьезно, что это не профессия. Второй стереотип, с которым я сталкивалась, ― по поводу умственного развития. Опять же, это связано с тем, что ты входишь в эту профессию, когда ты очень юна. Да, многие девочки реально не заканчивают школу. По крайней мере ― из моего поколения. Естественно, люди начинают работать в этой сфере в достаточно молодом возрасте. Но распространять стереотип о низком развитии моделей абсолютно на всех… Ну, это абсолютно некорректно! А еще ранее у меня были моменты в жизни, когда меня воспринимали исключительно как картинку, без права голоса. Но, опять же, я понимаю, что мне за это платят деньги. И что это ― часть этой работы»…

Полное интервью Аллы Костромичевой о семье, работе и карьерном росте — смотрите по ссылке:

Video: #СильнаЯ Алла Костромичева: Меня воспринимали исключительно как картинку без права голоса Модель Алла Костромичева дала интервью для кампании СильнаЯ. Интервью Аллы Костромичевой для проекта Холостячка 2020 на СТБ - смотрите в материале

Напоминаем, что кампания #СильнаЯ ― это 14 откровенных интервью, в которых известные телеведущие, звёзды и блогеры-миллионницы расскажут о том, с какими стереотипами они столкнулись на пути к успеху и продолжают сталкиваться сегодня.

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Героинями кампании стали: ведущая программы «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева, главный редактор информационной службы телеканала ICTV и ведущая программы «Факты» Елена Фроляк, ведущая программы «Вікна-новини» Яна Брензей, топ-модель и ведущая проекта «Супер Топ-модель по-украински» на Новом канале Алла Костромичева, инфлюэнсеры и бизнес-вумен Татьяна Пренткович, Алина Френдий и София Стужук, победительница шоу «Холостяк», блогер и бизнес-вумен Даша Квиткова, фитнес-тренер Марина Боржемская, бренд-шеф, ресторатор и судья шоу «МастерШеф» Ольга Мартыновская, режиссер, сценарист и ведущая проекта «О чем молчат женщины» Оксана Байрак, тележурналист и мама в декрете Кристина Решетник, актриса театра и кино Наталка Денисенко и, конечно же, главная героиня романтического реалити «Холостячка» Ксения Мишина.

Мы призываем всех женщин присоединиться к кампании и делиться своими историями противостояния стереотипам в комментариях под интервью героинь или на собственных страничках в соцсетях под хештегом #СильнаЯ.

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