СильнаЯ Алла Костромічова: Мене сприймали лише як картинку без права голосу

Алла Костромічова ― одна з найбільш затребуваних і успішних моделей країни. У свої 34 вона встигла стати відомою телеведучою, знятися в кліпі у Каньє Веста, відкрити багато світових показів і навіть стати музою легендарного Александра Мак-Квіна! Напередодні старту найромантичнішого реаліті країни «Холостячка» з Ксенією Мішиною телеканал СТБ запустив соціальну диджитальну кампанію #СильнаЯ, учасницею якої стала Алла Костромічова. У своєму інтерв’ю супермодель розповіла про складний шлях до успіху, найпоширеніші в суспільстві стереотипи щодо моделінгу і чому вона ― така #СильнаЯ!

У 21 рік Алла Костромічова в свій перший модельний сезон зробила 55 топових показів, відкрила «YSL» і «Alexander McQueen», співпрацювала з «Lanvin», «Christian Dior», «Bottega Veneta», «Hermès», «Balenciaga», «Calvin Klein»,«Max Mara», «Roberto Cavalli», «Valentino», «Dolce & Gabbana», «Givenchy», «Nina Ricci» та іншими. Але саме тоді юна модель почула в свою адресу безліч образ і стереотипних висловлювань.

«У плані моделінгу для мене найболючіша тема ― стереотипи щодо моєї професії. Тому що я ― людина, яка дуже багато чого досягла в цій індустрії. По-друге, я дівчина, яка вирощує нове покоління моделей. І я щодня стикаюся з запитаннями і безліччю стереотипів про свою роботу. І, напевно, найболючіше для мене, що в людей абсолютно немає ніякого правильного розуміння, що це за професія».

За словами Алли Костромічової, стереотипів про її роботу безліч, і всі вони вже давно вкоренилися в суспільстві.

«Я постійно чую про моделінг, що це ― несерйозно, що це не професія. Другий стереотип, з яким я стикалася, ― щодо розумового розвитку. Знову ж таки, це пов’язано з тим, що ти входиш у цю професію, коли ти дуже юна. Так, багато дівчаток реально не закінчують школи. Принаймні ― з мого покоління. Звичайно, люди починають працювати в цій сфері в досить молодому віці. Але поширювати стереотип про низький розвиток моделей абсолютно на всіх… Ну, це абсолютно некоректно! А ще раніше в мене були моменти в житті, коли мене сприймали лише як картинку без права голосу. Але, знову ж таки, я розумію, що мені за це платять гроші. І що це ― частина цієї роботи»…

Повне інтерв’ю Алли Костромічової про сім’ю, роботу і кар’єрне зростання ― дивіться за посиланням:

Video: #СильнаЯ Алла Костромічова: Мене сприймали лише як картинку без права голосу Модель Алла Костромічова дала інтерв'ю для кампанії СильнаЯ. Інтерв'ю Алли Костромічової для проєкту Холостячка 2020 на СТБ - дивіться в матеріалі

Нагадуємо, що кампанія #СильнаЯ ― це 14 відвертих інтерв’ю, у яких відомі телеведучі, зірки і блогерки-мільйонниці розкажуть про те, з якими стереотипами вони зіткнулися на шляху до успіху і продовжують стикатися сьогодні.

Більше на тему: #СильнаЯ: Софія Стужук про те, як бути сильною незважаючи ні на що

Героїнями кампанії стали: ведуча програми «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва, головна редакторка інформаційної служби телеканалу ICTV і ведуча програми «Факти» Олена Фроляк, ведуча програми «Вікна-новини» Яна Брензей, топмодель і ведуча проєкту «Супер Топмодель по-українськи» на Новому каналі Алла Костромічова, інфлюенсерки і бізнес-вумен Тетяна Пренткович, Аліна Френдій і Софія Стужук, переможниця шоу «Холостяк», блогерка і бізнес-вумен Даша Квіткова, фітнес-тренерка Марина Боржемська, бренд-шефиня, рестораторка і суддя шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська, режисерка, сценаристка і ведуча проєкту «Про що мовчать жінки» Оксана Байрак, тележурналістка і мама в декреті Христина Решетник, актриса театру і кіно Наталка Денисенко і, звичайно ж, головна героїня романтичного реаліті «Холостячка» Ксенія Мішина.

Ми закликаємо всіх жінок долучитися до кампанії і ділитися своїми історіями протистояння стереотипам у коментарях під інтерв’ю героїнь або на своїх сторінках у соцмережах під хештегом #СильнаЯ.

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