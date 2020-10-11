Ольга Мартыновская ― бренд-шеф, ресторатор, судья проекта «МастерШеф», мама. Она как никто знает, каково это ― быть сильной и независимой женщиной. Накануне старта самого романтического реалити страны «Холостячка» с Ксенией Мишиной телеканал СТБ запустил социальную диджитальную кампанию #СильнаЯ, участницей которой стала и Ольга Мартыновская. В своем видео супермама развенчивает стереотипы о работе и материнстве и рассказывает, благодаря чему она стала такой, какой есть.

По словам Ольги Мартыновской, за то, что она выбирает карьеру, ее осуждали даже близкие ― ее семья.

«Моя большая семья откровенно и за спиной конкретно меня осуждала. Я уже думала, чем я им мешаю? Но меня моя семья, правда, осуждала за то, что я выбираю карьеру, успех, свою мечту, профессию. Что я выбираю себя, а не ребенка и семью, быт, семейный очаг, уют. И, честно говоря, будучи сильной, но не до конца уверенной, у меня закрадывались такие мысли и сомнения. Сейчас я не позволяю себе себя осуждать. Потому что я не сделала кардинальный выбор, не отказалась от ребенка».

Сейчас Ольга на собственном опыте доказывает, что совмещать карьеру и семью можно!

«Я считаю, что моя жизнь достаточно сбалансирована. Просто у кого-то есть мнение, что ребенку надо отдать минимум три года декретного отпуска. И это женщине, заметьте, именно женщине. Вот о мужчинах такого не говорят. Но это уже такое для меня просто устаревшее мнение, жесткий стереотип. Я считаю, что основной задачей женщины ― сильной женщины, умной, и мудрой ― является гармонировать, сбалансировать себя, свое время, которое она проводит на работе, с собой, с друзьями, с родителями, с ребенком, с мужчинами. Это все должно быть гармонично. И не надо забывать, что моя жизнь ― это моя жизнь!».

Напоминаем, что кампания #СильнаЯ ― это 14 откровенных интервью, в которых известные телеведущие, звёзды и блогеры-миллионницы расскажут о том, с какими стереотипами они столкнулись на пути к успеху и продолжают сталкиваться сегодня.

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Героинями кампании стали: ведущая программы «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева, главный редактор информационной службы телеканала ICTV и ведущая программы «Факты» Елена Фроляк, ведущая программы «Вікна-новини» Яна Брензей, топ-модель и ведущая проекта «Супер Топ-модель по-украински» на Новом канале Алла Костромичева, инфлюенсеры и бизнес-вумен Татьяна Пренткович, Алина Френдий и София Стужук, победительница шоу «Холостяк», блогер и бизнес-вумен Даша Квиткова, фитнес-тренер Марина Боржемская, бренд-шеф, ресторатор и судья шоу «МастерШеф» Ольга Мартыновская, режиссер, сценарист и ведущая проекта «О чем молчат женщины» Оксана Байрак, тележурналист и мама в декрете Кристина Решетник, актриса театра и кино Наталка Денисенко и, конечно же, главная героиня романтического реалити «Холостячка» Ксения Мишина.

Мы призываем всех женщин присоединиться к кампании и делиться своими историями противостояния стереотипам в комментариях под интервью героинь или на собственных страничках в соцсетях под хештегом #СильнаЯ.

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