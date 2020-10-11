Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

#СильнаЯ Ольга Мартиновська: моя родина засуджувала те, що я обираю кар’єру

11.10.2020

Ольга Мартиновська ― бренд-шефиня, рестораторка, суддя проєкту «МастерШеф», мама. Вона як ніхто знає, як це ― бути сильною і незалежною жінкою. Напередодні старту найромантичнішого реаліті країни «Холостячка» з Ксенією Мішиною телеканал СТБ запустив соціальну диджитальну кампанію #СильнаЯ, учасницею якої стала і Ольга Мартиновська. У своєму відео супермама розвінчує стереотипи про роботу й материнство і розповідає, завдяки чому вона стала такою, якою є.

За словами Ольги Мартиновської, за те, що вона обирає кар’єру, її засуджували навіть найближчі її сім’я.

«Моя велика родина відверто та поза спиною конкретно мене засуджувала. Я вже думала, чим я їм заважаю? Але мене моя родина, правда, засуджувала за те, що я обираю кар’єру, успіх, свою мрію, професію. Що я обираю себе, а не дитину і сім’ю, побут, сімейний вогонь, затишок. І, чесно кажучи, будучи сильною, але не до кінця впевненою, в мене закрадалися такі думки і сумніви. Зараз я не дозволяю собі себе засуджувати. Тому що я не зробила кардинальний вибір, не відмовилася від дитини».

Зараз Ольга на власному досвіді доводить, що поєднувати кар’єру та сім’ю можна!

«Я вважаю, що моє життя достатньо збалансоване. Просто в когось є думка, що дитині треба віддати мінімум три роки декретної відпустки. І це саме жінці, завважте, саме жінці. От про чоловіків такого не говорять. Але це вже така для мене просто застаріла думка, жорсткий стереотип. Я вважаю, що основним завданням жінки сильної жінки, розумної, і мудрої є гармоніювати, збалансувати себе, свій час, який вона проводить на роботі, з собою, з друзями, з батьками, з дитиною, з чоловіками. Це все має бути гармонійно. І не треба забувати, що  моє життя це моє життя!».

Нагадуємо, що кампанія #СильнаЯ ― це 14 відвертих інтерв’ю, в яких відомі телеведучі, зірки і блогерки-мільйонниці розкажуть про те, з якими стереотипами вони зіткнулися на шляху до успіху і продовжують стикатися сьогодні.

Більше на тему: #СильнаЯ Марина Боржемська: Мене взяли на шоу тільки тому, що я особистість

Героїнями кампанії стали: ведуча програми «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва, головна редакторка інформаційної служби телеканалу ICTV і ведуча програми «Факти» Олена Фроляк, ведуча програми «Вікна-новини» Яна Брензей, топмодель і ведуча проєкту «Супер Топмодель по-українськи» на Новому каналі Алла Костромічова, інфлюенсерки і бізнес-вумен Тетяна Пренткович, Аліна Френдій і Софія Стужук, переможниця шоу «Холостяк», блогерка і бізнес-вумен Даша Квіткова, фітнес-тренерка Марина Боржемська, бренд-шефиня, рестораторка і суддя шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська, режисерка, сценаристка і ведуча проєкту «Про що мовчать жінки» Оксана Байрак, тележурналістка і мама в декреті Христина Решетник, актриса театру і кіно Наталка Денисенко і, звичайно ж, головна героїня романтичного реаліті «Холостячка» Ксенія Мішина.

Ми закликаємо всіх жінок долучитися до кампанії і ділитися своїми історіями протистояння стереотипам у коментарях під інтерв’ю героїнь або на своїх сторінках у соцмережах під хештегом #СильнаЯ. 

Читайте нас також у Viber і Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить