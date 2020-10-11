СильнаЯ Ольга Мартиновська: моя родина засуджувала те, що я обираю кар’єру

Ольга Мартиновська ― бренд-шефиня, рестораторка, суддя проєкту «МастерШеф», мама. Вона як ніхто знає, як це ― бути сильною і незалежною жінкою. Напередодні старту найромантичнішого реаліті країни «Холостячка» з Ксенією Мішиною телеканал СТБ запустив соціальну диджитальну кампанію #СильнаЯ, учасницею якої стала і Ольга Мартиновська. У своєму відео супермама розвінчує стереотипи про роботу й материнство і розповідає, завдяки чому вона стала такою, якою є.

За словами Ольги Мартиновської, за те, що вона обирає кар’єру, її засуджували навіть найближчі ― її сім’я.

«Моя велика родина відверто та поза спиною конкретно мене засуджувала. Я вже думала, чим я їм заважаю? Але мене моя родина, правда, засуджувала за те, що я обираю кар’єру, успіх, свою мрію, професію. Що я обираю себе, а не дитину і сім’ю, побут, сімейний вогонь, затишок. І, чесно кажучи, будучи сильною, але не до кінця впевненою, в мене закрадалися такі думки і сумніви. Зараз я не дозволяю собі себе засуджувати. Тому що я не зробила кардинальний вибір, не відмовилася від дитини».

Зараз Ольга на власному досвіді доводить, що поєднувати кар’єру та сім’ю можна!

«Я вважаю, що моє життя достатньо збалансоване. Просто в когось є думка, що дитині треба віддати мінімум три роки декретної відпустки. І це саме жінці, завважте, саме жінці. От про чоловіків такого не говорять. Але це вже така для мене просто застаріла думка, жорсткий стереотип. Я вважаю, що основним завданням жінки ― сильної жінки, розумної, і мудрої ― є гармоніювати, збалансувати себе, свій час, який вона проводить на роботі, з собою, з друзями, з батьками, з дитиною, з чоловіками. Це все має бути гармонійно. І не треба забувати, що моє життя ― це моє життя!».

Нагадуємо, що кампанія #СильнаЯ ― це 14 відвертих інтерв’ю, в яких відомі телеведучі, зірки і блогерки-мільйонниці розкажуть про те, з якими стереотипами вони зіткнулися на шляху до успіху і продовжують стикатися сьогодні.

Більше на тему: #СильнаЯ Марина Боржемська: Мене взяли на шоу тільки тому, що я особистість

Героїнями кампанії стали: ведуча програми «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва, головна редакторка інформаційної служби телеканалу ICTV і ведуча програми «Факти» Олена Фроляк, ведуча програми «Вікна-новини» Яна Брензей, топмодель і ведуча проєкту «Супер Топмодель по-українськи» на Новому каналі Алла Костромічова, інфлюенсерки і бізнес-вумен Тетяна Пренткович, Аліна Френдій і Софія Стужук, переможниця шоу «Холостяк», блогерка і бізнес-вумен Даша Квіткова, фітнес-тренерка Марина Боржемська, бренд-шефиня, рестораторка і суддя шоу «МастерШеф» Ольга Мартиновська, режисерка, сценаристка і ведуча проєкту «Про що мовчать жінки» Оксана Байрак, тележурналістка і мама в декреті Христина Решетник, актриса театру і кіно Наталка Денисенко і, звичайно ж, головна героїня романтичного реаліті «Холостячка» Ксенія Мішина.

Ми закликаємо всіх жінок долучитися до кампанії і ділитися своїми історіями протистояння стереотипам у коментарях під інтерв’ю героїнь або на своїх сторінках у соцмережах під хештегом #СильнаЯ.

Читайте нас також у Viber і Telegram