Телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипов. Диджитальный проект #СильнаЯ, начатый «Холостячкой», теперь подхватили «Холостяк» и #Сильный, в центре внимания которого – откровенный разговор об «идеальном мужчине». Одним из 14 героев кампании стал главный герой 11 сезона романтического реалити «Холостяк» – бизнесмен Михаил Заливако.

Михаил – успешный, уверенный в себе мужчина. Он не боится чужого мнения, любит ярко одеваться и получать от жизни максимум. Это говорят о Мише и его поступки – не так давно он совершил восхождение на Эльбрус по маршруту первопроходцев!

Больше по теме: #Сильный. Тарас Цымбалюк рассказал о сценах с поцелуями, статусе секс-символа и стереотипах относительно актеров

В откровенном интервью для кампании #Сильный Михаил рассказал о детстве, воспитании, проявлении эмоций, стереотипах в свой адрес и почему уверен, что на проекте сможет построить отношения.

О детстве и родителях

У меня были прекрасные отношения с родителями. Два важных качества, которые они в меня заложили, это честь и достоинство. Как и все дети, я, конечно, шкодил. Но чтобы предать кого-то, обмануть, элементарно не поздороваться со старшими – такого не было. Со мной всегда общались, как со взрослым, и все объясняли. Это классно, когда с ребенком разговаривают, а не просто говорят, как надо делать. Мне всегда давали возможность самому принять решение. А поскольку я с раннего возраста занимался спортом, в моем воспитании присутствовала еще и дисциплина.

Родителям я мог рассказать все, у меня никогда не было от них тайн. Разве что старался не говорить, что снова упал и поранился. Просто я постоянно где-то падал, приходил домой в царапинах, часто ломал руки, пальцы, спину, и мама очень переживала за меня.

Об эмоциях и слезах

В детстве я не стеснялся своих эмоций и слез. Не могу сказать, что у меня было много причин, чтобы плакать. Я мог расстроиться из-за соревнований, когда наша команда проигрывала. Потому что на индивидуальных турнирах я получал победу, а выступая в команде, понимал, что не все зависит только от меня.

Мне никогда не говорили: «Не плачь». Но всегда спрашивали: «Почему ты плачешь?». Ведь причины могут быть разные, и здесь важно родителям выслушать, а не просто сказать: «Вытри слезы». Такие ситуации, кстати, я вижу много раз в супермаркетах. На детей кричат, а те еще больше в слезы. Я подхожу и говорю: «Зачем вы так с ребенком, ему же плохо. Почему просто не спросить». Все нужно делать через любовь. А проявление любви – забота.

Об успехе и желании побеждать

В детстве мне казалось, что мои достижения – это и есть я. Помню, перед Новым годом было мое первое соревнование. А 7 января у папы день рождения. Он пришел ко мне в раздевалку и сказал: «Можешь сделать папе подарок? Займи первое место». Я ответил: «Да не вопрос». Мне хотелось сделать папе приятно через свой успех. То есть добился цели – папа доволен, меня любят. У меня было ощущение, что в противном случае у родителей наступит разочарование. Самое интересное, что подобных разговоров дома не было, это было мое личное отношение к успеху. Вот хотелось добиваться и выступать на максимум. А сейчас, вспоминая разговоры с родителями, я понимаю, что маме было важно, чтобы я пришел домой живой и здоровый. А папа просто хотел, чтобы я был в спорте, как и вся наша семья.

Больше по теме: #Сильный: «Мужской маникюр — глупость»

О стереотипах в свой адрес

Я часто сталкивался со стереотипами в свой адрес, в основном они касались одежды. У меня розовых футболок, наверное, штук 20 в гардеробе. Мне нравятся яркие вещи. И я не понимаю, в чем проблема при выборе цвета? Стереотип о том, что мужчина не должен носить розовое, показывает лишь то, что ребенку в детстве не объяснили, что цвет одежды не имеет никакого отношения к тому, какой ты человек. Мой дед часто летал в Европу, откуда привозил мне яркие вещи: зеленые костюмы, красные штаны. Мне прививали вкус с детства, объясняли, какие цвета сочетаются между собой. Кстати, в 6 классе у меня было мелирование. Мама поддержала мое желание и отвела к парикмахеру. Лет в 18 был период, когда я жил в Америке и долго не стригся, у меня отросли волосы, и для удобства я пользовался обручем. Когда вернулся домой, иногда слышал фразы, что я похож на девочку.

Я считаю, все эти шаблоны людям навязываются в детстве, когда говорят: «Не стриги волосы – это плохо», «Не отпускай их – так ты похож на девочку», «Не прокалывай уши» и т.д. А кто и почему сказал, что это неправильно? Люди сами придумывают себе ограничения.

О работе с психологом

Я посещал психолога. Есть вопросы, на которые ты не хочешь либо не можешь ответить сам себе. В суете я часто себя не слышу. Мне важно иногда побыть наедине с собой, подумать о том, действительно ли я делаю что-то потому, что хочу, а не потому, что надо. Был момент, когда я старался до последнего не говорить близким, что мне плохо. Мне не хотелось, чтобы кто-то думал, что у меня что-то не получается. У меня ведь должно быть все классно, я не могу отступиться. Это я тоже прорабатывал с психологом. Специалист мне сказала очень хорошую фразу: «Ты же понимаешь, что ты стоишь по центру, а вокруг тебя находятся люди. Невозможно быть повернутым лицом ко всем сразу». Это нужно просто принять. Я понял, что это нормально, когда ты ошибаешься и у тебя что-то не получается.

Больше по теме: #Сильный: «Мужской маникюр — глупость»

О сильном мужчине

Сильный мужчина – он понимающий, принимающий и отдающий. И хоть мужчины склонны больше анализировать, а не проявлять чувства, мне бы хотелось это изменить. Зачем стесняться чувств, если они есть? Человек не всегда испытывает счастье или радость. Есть ещё обида и разочарование. И все это тоже нужно проживать. Стесняться своих чувств – глупо. Ведь таким образом мы устанавливаем в себе определенные границы, и наша жизнь становится невкусной. А для того, чтобы невкусно жить, у нас слишком мало времени.

Об участии в проекте «Холостяк»

На проект я изначально пришел с верой в то, что действительно могу встретить здесь свою вторую половинку. У меня нет цели прикольно провести здесь время или стать популярным. И я, правда, очень доволен тем, что происходит в «Холостяке». Тот результат, который я здесь могу получить, а именно отношения после проекта, намного важнее.

Смотрите полную версию откровенного интервью Михаила Заливако:

Video: #Сильный. Холостяк Михаил Заливако: Стереотипы делают нашу жизнь невкусной Смотрите эксклюзивное интервью Холостяка Михаила Заливако для кампании Сильный СТБ. Кампания Сильный - откровенный разговор о мужчинах и стереотипах

Напомним, героями кампании #Сильный стали: ресторатор и судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво; ведущий реалити «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник; ведущий остросоциального проекта «Один за всех» Сергей Костыра; блогер и продюсер группы TVORCHI Петр Заставный; блогер и предприниматель Ваня Крышталь; актер, звезда сериалов «Крепостная», «Спіймати Кайдаша» и др. Тарас Цымбалюк; главный Холостяк весны-2021 и бизнесмен Михаил Заливако; телеведущий, бизнесмен и блогер Никита Добрынин; психолог Андрей Козинчук; автор в Студии «Квартал 95» Александр Эллерт; финалист проекта «Холостячка» Алексей Тригубенко; радиоведущий, комик, автор юмористических проектов Андрей Рыбак; морпех, ветеран войны Сергей Панков; полицейский Сергей Багалика.

*#Сильный – это откровенный разговор о методах воспитания, через которые пришлось пройти героям кампании в раннем детстве, о распределении ролей в семье и праве на открытое проявление эмоций. О том, становится ли мужчина менее мужественным, принимая решение остаться в декрете с ребенком, обратиться за помощью к психологу, поддержать карьеру второй половинки или выбрать профессию, которую общество считает «не мужской». Многие из героев кампании впервые заговорят на эти темы публично ‒ чтобы помочь в преодолении стереотипов о мужчинах и чтобы поддержать женщин, которые идут к своей цели, несмотря на давление общественных предрассудков.

Кампания стартовала 17 февраля. Интервью героев выходят ежедневно в 17:00 на всех диджитал-площадках телеканала СТБ.